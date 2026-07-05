Pradoluengo, el pueblo burgalés de los calcetines que resiste a Shein y Temu: "Somos tozudos"

Cuando a Manuel Martínez Zaldo le preguntaban de pequeño qué quería ser de mayor, siempre respondía lo mismo: calcetinero. Ni futbolista, ni bombero. Calcetinero.

Había visto trabajar a su padre toda la vida en una pequeña fábrica instalada bajo la casa familiar y, antes que él, a su abuelo fabricar boinas y bayetas cuando aquellos tejidos todavía daban de comer a todo el pueblo. Ahora, Manuel es el director de MMZSocks, una fábrica de calcetines situada en Pradoluengo, la irreductible localidad burgalesa con un millar de habitantes censados que todavía resiste a la competencia asiática.

"Nuestra empresa tiene 11 empleados y fabricamos calcetines personalizados para marcas, eventos de empresa o incluso para cumpleaños o bodas. Hacemos producciones desde diez pares de calcetines. Nuestro equipo de diseño recoge las ideas del cliente y en los telares –tenemos 20 máquinas de última generación– las convertimos en un calcetín de calidad, sin costuras, con las materias primas y colores que quiere el cliente. Todo personalizado", explica.

Acabado final de los calcetines personalizados de MMZSocks.

Mientras Shein y Temu venden millones de prendas fabricadas en Asia, Manuel ha decidido jugar otra partida. En lugar de competir por precio, compite por cercanía, rapidez y personalización: "Si alguien quiere 300 pares dentro de tres semanas, somos muy competitivos. Ahora bien, si busca 10.000 pares baratos para dentro de seis meses, ahí China siempre va a ganar."

Lo dice sin resignación. Más bien con el realismo de quien conoce perfectamente el terreno que pisa. Y esa capacidad para encontrar un hueco donde otros solo ven un problema forma parte de la historia de su familia, pero también de la historia de Pradoluengo, también conocido como 'el pueblo de los calcetines'.

El pueblo de los calcetines

La primera referencia escrita sobre la industria textil de Pradoluengo es de 1567, aunque el historiador Juan José Martín García sostiene en su tesis doctoral que la actividad podría ser incluso más antigua. La cuestión es que, hace cinco siglos este pequeño pueblo de la Sierra de la Demanda tenía poca tierra y el terreno era demasiado abrupto para vivir del campo. Así que, mientras en otros lugares los campesinos tejían en sus ratos libres, aquí se ganaban la vida trabajando la lana.

Vista de Pradoluengo (Burgos).

Primero llegaron los paños de lana, después las bayetas, más tarde las boinas y, cuando todo aquello dejó de tener sentido, los calcetines ocuparon su lugar. Cada crisis a lo largo de los últimos quinientos años les ha obligado a reinventarse y muy posiblemente eso explica por qué este rincón de Burgos sigue teniendo telares mientras tantos otros centros textiles acabaron apagando las máquinas. Eso sí, no todos lo han conseguido.

"Siento que hemos tocado fondo. En el año 2000 había unas 30 empresas de calcetines en Pradoluengo. Hoy somos cinco o seis y bastante reducidas. Mucha gente ha abandonado o se ha jubilado y nadie ha cogido el testigo", lamenta.

'Quedamos cuatro gatos'

No existen estadísticas oficiales, pero el propio sector calcula que apenas entre uno y dos de cada diez calcetines que se venden en España están fabricados en el país. El resto llega, sobre todo, desde Asia.

Taller de calcetines personalizados de MMZSocks en Pradoluengo (Burgos).

Así que, aunque siguen existiendo polos de fabricación en Pradoluengo, en Mataró o en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, el sector ha dejado de competir en volumen para hacerlo en calidad, especialización y productos técnicos orientados sobre todo al deporte.

Manuel lo resume con una imagen muy gráfica. "De fabricantes, en España quedamos cuatro gatos. Si juntas todas las máquinas de todas las fábricas que quedan aquí, seguramente habrá las mismas que en una sola fábrica de Estambul".

Y, sin embargo, pese a haber visto cómo cerraban los talleres y otros empresarios se arruinaban, Manuel sigue convencido de que hay sitio para los que saben hacer las cosas de otra manera: "Si estamos aquí es porque somos tozudos incluso en los momentos difíciles. En mi caso, aposté por modernizar y seguir avanzando y me salió bien. Además, me pilló en un momento que era joven, que tenía ganas... Estoy orgulloso de lo que he conseguido. Pasé de trabajar para una empresa a tener mis propios clientes y mi pequeña fábrica", afirma.