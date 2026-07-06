Así es Dehesa de los Canónigos: la bodega de la Ribera del Duero cuyo CEO ha fallecido en el accidente de Palencia

La muerte de Iván Sanz Cid en el accidente de tráfico ocurrido este domingo en la A-67 supone también un duro golpe para una de las bodegas de mayor prestigio de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Ingeniero técnico agrícola y formado en dirección de empresas, Sanz ejercía como director general de Dehesa de los Canónigos, empresa familiar que lideraba junto a su hermana Belén, responsable de la Dirección Técnica y de Enología.

La historia de la finca se remonta a mediados del siglo XIX, cuando pasó a manos del empresario vasco Toribio de Lecanda y Campo tras la desamortización de Mendizábal. Años después, su hijo Teodosio Lecanda Chaves levantó una vivienda inspirada en los caseríos vascos que todavía hoy se conserva como residencia familiar y constituye uno de los elementos más característicos del conjunto arquitectónico de la bodega.

Un proyecto recuperado por la familia

La finca llegó a la familia Cid en 1931, aunque fue vendida en la década de los sesenta. Poco tiempo después, Luis Sanz Busto y María Luz Cid decidieron recuperarla por el arraigo que ella sentía hacia la propiedad familiar. Aquella decisión marcó el origen del proyecto vitivinícola actual.

En sus primeros años, Luis Sanz vendía la uva a la vecina Vega Sicilia mientras ampliaba progresivamente la superficie de viñedo. El gran salto llegó en 1989 con la primera añada comercializada bajo la marca Dehesa de los Canónigos, inicio de una trayectoria que situó a la bodega entre las referencias de la Ribera del Duero.

El relevo de Belén e Iván Sanz

Belén e Iván Sanz Cid, dos de los cuatro hijos de Luis Sanz y María Luz Cid, continuaron el proyecto familiar con funciones diferenciadas. Belén está al frente de la Dirección Técnica y Enología desde 1998, tras completar su formación en la Universidad de Valencia y en Burdeos.

Iván, por su parte, se ocupaba de la Dirección General de la bodega gracias a su formación como ingeniero técnico agrícola y en dirección de empresas. Su estancia en Estados Unidos le aportó una visión internacional que contribuyó a que los vinos de Dehesa de los Canónigos sean conocidos en más de veinte países.

Una bodega ligada a la calidad

La elaboración de los vinos se basa en un modelo orientado a preservar la calidad de la uva desde la vendimia. El fruto se transporta en pequeñas cajas de un máximo de 20 kg y, al estar las parcelas situadas en las inmediaciones de la bodega, los racimos llegan en condiciones óptimas a la mesa de selección.

Cada parcela se vendimia y vinifica por separado con el objetivo de conseguir la máxima expresión de sus singularidades. El mosto realiza la fermentación con levaduras naturales procedentes del propio viñedo y a temperatura controlada.

La variedad predominante es la tempranillo, un clon de la tinta fina, aunque la bodega también trabaja con variedades minoritarias como merlot, cabernet sauvignon y albillo mayor. Tras la fermentación alcohólica, los vinos crían principalmente en barricas de roble americano de entre uno y dos años de edad.