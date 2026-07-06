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¿Cuánto subirá el precio de la vivienda en 2026?

Esta es la cifra más alta en prácticamente 15 años y más del doble de la registrada en la década de los 90 del siglo pasado.

Esta es la cifra más alta en prácticamente 15 años y más del doble de la registrada en la década de los 90 del siglo pasado.
Edificio de apartamentos colorido con balcones cerca del paseo marítimo de Playa Paraíso, Tenerife. - ID de imagen: E4HWG4 (RM) | Alamy

La crisis de vivienda vuelve a alcanzar otro hito negativo al ser necesarios ya 8 años de renta bruta para poder pagar una vivienda, siendo incluso el doble de tiempo en lugares como Madrid y Barcelona. Así se desprende de un estudio de la consultora económica Oxford Economics, donde también señala que los precios de la vivienda (tanto nueva como de segunda mano) seguirán creciendo entre 2026 y 2027.

Su jefe de Economía Europea, el español Ángel Talavera, resumió este análisis en su cuenta personal de X, que pasamos a ver a continuación:

Como se puede ver en el post, la consultora británica espera que tanto en el año 2026 como en 2027 los precios de la vivienda sigan subiendo. En concreto, en 2026 los precios crecerían al 11% interanual (en comparación con 2025), mientras que en 2027 el crecimiento sería del 5%. En ambos casos el precio de la nueva vivienda es lo que impulsa más al alza los precios.

El estudio de Oxford Economics coincide con otros informes (como los del BBVA o Caixabank) en que la diferencia entre los nuevos hogares creados y las nuevas viviendas construidas generará a finales de 2026 un déficit acumulado de 798.000 unidades. Se tratará de la mayor brecha desde 2021, fruto especialmente de la acumulación en los últimos años de una creación de hogares superior a la de vivienda terminada.

Aquí llegamos a una de las partes más interesantes del informe donde el economista Ángel Talavera dice que ya "se necesitan 8 años de renta bruta para pagar una vivienda, una cifra que fácilmente se dobla en lugares como Madrid y Barcelona. El principal freno empieza a ser el coste inicial de adquirir una vivienda".

Es decir, según este análisis, una persona que quiera adquirir una casa en la actualidad tendría que destinar 8 años de salario bruto íntegro para poder comprarla. Se trata de la cifra más alta en prácticamente 15 años y más del doble de la registrada en la década de los 90 del siglo pasado.

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Según el estudio, todo esto estaría provocando "un enfriamiento en las compraventas, que caen consecutivamente en términos anuales en los primeros tres meses del año".

Esto es algo de lo que hemos hablado recientemente en este medio, donde contamos que la compraventa de viviendas ha caído en el primer trimestre del año. El economista español concluye su hilo con el siguiente post donde dice que "el mercado se sigue calentando y 2026 será todavía un año de grandes subidas de precios. Pero la caída de compraventas suele preceder a un menor ritmo de crecimiento de precios, lo que esperamos llevará a un 2027 con menores subidas".

Así pues, el precio de la vivienda seguirá creciendo tanto en 2026 como en 2027, aunque lo hará a un ritmo más moderado en este último año. Con lo cual, si la situación actual no es precisamente halagüeña, las previsiones para el futuro tampoco parecen serlo, al menos por el momento.

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