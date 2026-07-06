El activismo inversor registra un semestre de récord con un incremento del 20% interanual

Según el análisis realizado por el banco de inversiones Lazard, el activismo accionarial ha registrado 184 nuevas campañas durante el primer semestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 20% interanual y del 38% respecto a la media de los primeros semestres de los últimos cinco años.

Este crecimiento que marca un récord ha estado impulsado principalmente por la actividad en Estados Unidos —con 89 nuevas campañas y un crecimiento del 24% interanual— y Asia-Pacífico, que con 65 nuevas campañas y un incremento interanual del 55% casi igualaron el total del ejercicio 2025. El aumento en estos mercados ha compensado la desaceleración registrada en Europa, que con solo 23 nuevas campañas decreció en campañas de activismo accionarial un 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el informe de Lazard muestra también una concentración de las operaciones de activismo accionarial en menos inversores: 97 activistas durante el primer semestre de 2026, frente a 108 en el mismo periodo de 2025. Entre los fondos más prolíficos se sitúan los especialistas de Asia-Pacífico Dalton Investments (con 17 operaciones), Oasis Management (con 10) y Strategic Capital (con 6), mientras que las 13 nuevas campañas de Elliott representaron un aumento interanual del 86% para el fondo. Por su parte, los hedge funds fueron responsables del 89% de las campañas del primer semestre de 2026, por encima de la media de los últimos cinco años del 80%.

El sector industrial

Otra de las tendencias que apunta Lazard en su análisis es el interés creciente de las operaciones de activismo inversor por el sector industrial, que ha concentrado el 39% de las campañas del primer semestre de 2026, un fuerte aumento frente a la media de los últimos cinco años (21%) atribuible principalmente a la intensa actividad industrial en Asia-Pacífico. Frente a este incremento, las instituciones financieras (12%), salud (11%) y consumo (9%) se mantuvieron en línea con los niveles del año anterior.

Por mercados, en el norteamericano el sector tecnológico, con un 19% de las operaciones, se ha situado ligeramente por debajo de los niveles del año anterior (22%), aunque ha seguido siendo el sector más señalado. Destacan las compañías de software que aumentaron significativamente su peso dentro de las campañas hasta representar el 83% de la actividad, frente al 66% del ejercicio 2025. Por otro lado, la actividad en industria se mantuvo sólida, con un 18% de las campañas del primer semestre de 2026. Una mayor proporción de estas campañas se centró en demandas relacionadas con M&A (41%), con peticiones de venta total de la compañía especialmente frecuentes. Mientras, las operaciones dirigidas a instituciones financieras supusieron el 16% (frente a una media histórica del 6%). Los bancos continuaron representando una proporción elevada de estas campañas (40%), que se centraron más en cuestiones de asignación de capital que en los temas de M&A dominantes en el ejercicio 2025.

En Europa, la distribución geográfica de la actividad del primer semestre de 2026 ha estado muy concentrada en tres mercados. Reino Unido siguió siendo el que más actividad ha mostrado con la mitad de las campañas (57%), muy por encima de su peso medio durante los últimos cinco años (39%). Italia ha sido el segundo mercado con más actividad, con el 17% de las campañas, más del doble de su media histórica del 8%. Alemania, con un 13% de las campañas, se mantiene estable en su nivel histórico del 15%; mientras que Francia, Países Bajos e Irlanda no registraron nuevas campañas en el primer semestre de 2026, frente a sus medias históricas del 11%, 6% y 5%, respectivamente. Por sectores, la industria, la tecnología y la salud concentraron alrededor del 80% de la actividad europea, mostrando un nivel de concentración sectorial superior al de los últimos años. La industria con un 39% de las operaciones (frente a la media quinquenal del 17%) fue el más señalado junto con la tecnología, que con un 22% frente al 8% de 2025 sufrió un crecimiento considerable. Frente a ellos, varios sectores históricamente activos, entre ellos el retail, medios de comunicación, deporte y entretenimiento o energía, no registraron actividad en el primer semestre de 2026.

Mientras tanto, la actividad en Asia-Pacífico sigue acelerándose y Japón alcanza un nuevo máximo histórico con 52 nuevas campañas en el primer semestre de 2026, lo que supone un aumento interanual aproximado del 53%. Fuera de Japón, Corea del Sur también registró un primer semestre sólido, con nueve nuevas campañas, casi igualando las 11 de todo 2025. Por su parte, las tres nuevas campañas de Taiwán supusieron una aceleración significativa en una jurisdicción que solo había registrado una campaña en los cinco años anteriores.