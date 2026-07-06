Entre una huida y un "paripé": Arcadi España se enfrenta a su primer CPFF como ministro de Hacienda

Arcadi España se estrena en su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como ministro de Hacienda. Eso sí, al responsable de Hacienda ya le resultan familiares citas de estas características debido a que había participado en ellas antes de su nombramiento como sucesor de María Jesús Montero, y cuando ostentaba el cargo de consejero de Hacienda en Valencia bajo el Gobierno de Ximo Puig.

Este lunes, el encuentro entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos del ramo vuelve a estar rodeado de polémica. Según el orden del día al que ha tenido acceso Libre Mercado, la reunión se centrará en informar a las regiones "sobre la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el periodo 2027-2029 formulada por el Ministerio de Hacienda". Este es uno de los pasos iniciales para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2027. Y se produce en un momento especialmente delicado para este organismo.

"Un paripé"

A la falta sistemática de Presupuestos, se suma la insatisfacción de la mayoría de las regiones con el Gobierno por seguir sin abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, así como las críticas a la intención de Sánchez de entregar la Agencia Tributaria a Cataluña para contentar a los independentistas.

En este sentido, "la realidad es que todo esto nos parece un auténtico paripé. Por un lado, el Gobierno central es incapaz de aprobar unos Presupuestos, llevamos ya tres años sin presupuestos, no tienen el apoyo de los socios para aprobarlos, y al final solo buscan marearnos y patada hacia adelante" considera la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España.

"Y por otro lado, se vislumbra que el verdadero plato fuerte va a venir después, que va a ser ese pacto para la financiación singular para los independentistas. Ya la propia consejera de Cataluña ha anunciado que a finales de julio habrá un consejo para aprobar esta financiación singular. Por lo tanto, lo que pretenden es perpetuar los privilegios que ya inició la ministra Montero. Ahora el ministro actual, el señor Arcadi España, está dispuesto a fragmentar la agencia tributaria y darles el dinero que le niega al resto de comunidades autónomas" añade la andaluza.

Huida en la Agencia Tributaria

Además, a estas dos problemáticas, se le suma una muy reciente: el abandono de Soledad Fernández como directora general de la Agencia Tributaria. Y es que, la semana pasada salió a la luz que la directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, ha pedido dejar los mandos del fisco asediada por los escándalos.

Aunque el Gobierno intentó quitarle hierro a esta marcha, el "malestar" en el seno de este organismo cada vez es más evidente debido al cuestionable uso que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez del organismo recaudador y dependiente del Ministerio de Hacienda.

Y es que, dentro del fisco creen que su jefa ha sido "demasiado blanda con las pretensiones del Gobierno en la AEAT. No se plantó cuando se tenía que haber plantado. Y han sido muchas cosas" señalan fuentes cercanas a este periódico.

El trato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por no pagar impuestos en España, la alfombra roja para entregar la Agencia Tributaria a Cataluña, la actitud ante las joyas de Zapatero o que no se percataran del dinero que corría en comisiones por la Sepi son ejemplos que deterioran todavía más la imagen del organismo.

Regla de gasto, al 4% y déficit, al 0,1%

Respecto a la oferta que les ha hecho Arcadi España a las CCAA, el socialista ha planteado, por un lado, un déficit del 0,1% del PIB para los años 2027, 2028 y 2029. Se trata del mismo objetivo propuesto el año pasado y que ya rechazó el Congreso de los Diputados.

Además, el ministro Arcadi España también ha comunicado a las regiones que el próximo año recibirán los mayores recursos de su historia. En concreto, la financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8% de aumento.

Por otro lado, Hacienda también ha ofrecido que las comunidades tengan un margen de gasto del 4% el próximo ejercicio. Así, el Gobierno podría aprobar al día siguiente, en su reunión del Consejo de Ministros del martes, tanto el límite de gasto no financiero -techo de gasto-. Teniendo en cuenta el récord recaudatorio que cosecha Hacienda, es evidente que el Ejecutivo seguirá aumentando el crecimiento del gasto público.