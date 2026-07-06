En la última entrega de la sección sobre la gestión económica estatal, se analiza la salida de Soledad Fernández, directora de la Agencia Tributaria. Aunque la versión oficial alude a motivos personales planificados con meses de antelación, el contexto en el que se produce esta marcha genera importantes dudas. Bajo su mandato, el organismo ha estado en el centro de diversas controversias por su utilización con fines que se tachan de instrumento estatal y político.

Soledad Fernández fue nombrada en el año 2022 por la ministra María Jesús Montero. Durante su periodo de gestión, la directiva mantuvo un perfil público discreto, limitándose principalmente a las comparecencias relacionadas con la campaña de la renta. No obstante, su mandato no ha estado exento de decisiones complejas, como la recomendación explícita de no utilizar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para la confección de las declaraciones fiscales de los contribuyentes.

La dimisión de la directora coincide temporalmente con la salida de otros dos altos cargos de relevancia dentro de la entidad: el responsable de recaudación y la jefa de inspección. Estos movimientos se producen en medio de polémicas de gran calado, como la investigación de los bienes no declarados relacionados con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o las dudas en torno a la residencia fiscal del hermano del presidente del Gobierno, donde se cuestionaron las justificaciones de su tributación. El papel de la Agencia Tributaria en casos de calado como el caso Koldo o el caso Delcy también ha sido objeto de crítica por la falta de actuaciones preventivas o de fiscalización inmediata.

A pesar de las tensiones organizativas, el legado cuantitativo de la dirección saliente muestra cifras sin precedentes. Se destaca que la recaudación fiscal ha alcanzado máximos históricos, estimándose un cierre de ejercicio que podría superar los 325.000 millones de euros, lo que representa un incremento sustancial en comparación con periodos anteriores. Esta evolución, sin embargo, reabre el debate sobre el incremento de la presión y la carga fiscal soportada por los contribuyentes españoles en los últimos años.