Hasta 800 euros por empadronar irregulares: los efectos de la regularización masiva que Sánchez ignora

Ahora que ha llegado a su fin el proceso de regularización masiva de inmigrantes, con más de un millón de solicitudes (muy por encima de las previsiones del Gobierno), es hora de repasar algunas de las consecuencias que ha tenido este proceso. Una de ellas ha sido el negocio que algunas mafias y personas particulares han hecho con los empadronamientos de inmigrantes irregulares, algo que, si bien no comenzó con este proceso de regularización, sí que se ha incrementado notablemente. En este artículo vamos a hacer un repaso por los casos más sonados.

A finales de diciembre de 2025 fue desarticulada una mafia en Premiá de Mar (Barcelona) que se dedicaba a vender falsos empadronamientos a extranjeros, según La Vanguardia. Los Mozos de Escuadra recabaron indicios de la existencia en el municipio catalán de un grupo organizado que ofrecía empadronamientos a personas extranjeras por unos precios que rondaban entre los 500 y los 800 euros. Se calcula que los 10 detenidos llegaron a embolsarse alrededor de 100.000 euros.

Más de 100.000 euros estafados

El modus operandi de esta banda era el siguiente: Primero se elegía un inmueble de un municipio del Maresme, después acudían a las oficinas del Registro de la Propiedad y solicitaban los datos del inmueble. Con dicha información, elaboraban un contrato falso de alquiler del piso, usurpando la identidad del propietario. Para este contrato de alquiler utilizaban el membrete, la firma y los datos oficiales de una agencia inmobiliaria cualquiera ajena a esta estafa.

También adjuntaban justificantes bancarios vinculados a cuentas que no correspondían con las del verdadero titular. Ya con el contrato de alquiler preparado, acudían al Ayuntamiento y realizaban el trámite de empadronamiento. A partir de dicho registro se iniciaba el proceso de empadronamiento de personas que llegaban a pagar hasta 800 euros por un documento que les permitía acceder a distintos servicios sociales.

Hay que recordar que el empadronamiento es una de las puertas de acceso para poder cobrar prestaciones sociales, ayudas autonómicas o para acreditar arraigo, tal y como nos explicaban desde la Guardia Civil en este artículo. Es por ello por lo que aquellos extranjeros en situación irregular están dispuestos a pagar tales cantidades.

Entre 600 y 750 euros

No obstante, en los últimos tiempos se han descubierto más casos como el de Premiá de Mar. Sin ir más lejos, hace unos meses la Policía Nacional desarticuló un entramado criminal en Santa Coloma de Gramenet que se dedicaba a la obtención y facilitación de empadronamientos fraudulentos, también según La Vanguardia. Los tres detenidos, que fueron pillados in fraganti en medio de una de sus operaciones, llegaban a exigir entre 600 y 750 euros. En este caso, los detenidos daban a los estafados un volante de empadronamiento que realmente no se correspondía con su domicilio real de residencia. Según las investigaciones, los detenidos se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y de su desconocimiento de las normas españolas.

Por otro lado, hace unos días contábamos en este medio que habían detenido en la provincia de Valencia a dos hombres por presuntamente haber empadronado de forma fraudulenta a inmigrantes ilegales. Según las investigaciones, en un inmueble figuraban empadronadas hasta 18 personas, doce de ellas ciudadanos extranjeros, aunque la mayoría no vivía allí realmente. Los detenidos habrían cobrado cantidades que rondaban entre los 150 y los 800 euros a cambio de darles a las víctimas un certificado de empadronamiento para poder ser usado en los distintos trámites de regularización de su situación en España.

91 personas en la misma vivienda

El pasado mes de mayo también se descubría una operación en Linares (Jaén) donde la Policía Nacional detuvo a 17 personas acusadas de empadronar hasta a 21 extranjeros en una misma vivienda, aunque realmente no vivían allí. El pago que las supuestas víctimas tenían que realizar era de cantidades superiores a los 500 euros, tal y como ya contamos en Libertad Digital.

Por último, también a mediados de mayo de 2026 la Guardia Civil detuvo a cuatro personas acusadas de pertenencia a una red criminal dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular y facilitarles, a cambio de una prestación económica que rondaba los 300 y 400 euros, la documentación necesaria para regularizar su situación administrativa en España, tal y como explica el Ministerio del Interior. Los agentes descubrieron que se llegaron a registrar hasta 91 empadronamientos en una misma vivienda, además de haberse identificado más de 400 personas empadronadas irregularmente en dicha localidad.

Estos son algunos ejemplos recientes de una de las consecuencias negativas que provoca la regularización masiva de inmigrantes irregulares, donde distintas mafias ven una oportunidad de negocio para aprovecharse de la vulnerabilidad y/o desesperación de mucha gente.