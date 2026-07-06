Libertad Digital y Mago More amplían 48 horas el acceso a su masterclass sobre IA

Libertad Digital y el Mago More han decidido ampliar durante 48 horas el acceso a la grabación de la masterclass sobre inteligencia artificial tras recibir numerosas peticiones de personas que no pudieron verla dentro del plazo inicialmente previsto. La ampliación se presenta como una medida excepcional antes de retirar definitivamente el contenido.

En una carta dirigida a los lectores de Libertad Digital, el Mago More explica que, después de anunciar el cierre del acceso a la grabación, recibió numerosos correos de personas que aseguraban no haber podido ver el contenido por motivos laborales o personales.

Entre los mensajes recibidos, el divulgador menciona casos de personas que afrontaban un cierre de mes en el trabajo, compromisos familiares o que habían dejado la sesión a medias y querían terminarla antes de su retirada.

Según explica, esta situación llevó al equipo de Libertad Digital y al propio Mago More a tomar la decisión de reabrir de forma excepcional el acceso durante dos días más.

El uso práctico de la inteligencia artificial

Durante la masterclass, el Mago More muestra distintas aplicaciones de la inteligencia artificial orientadas a reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y automatizar procesos habituales.

Según indica en su mensaje, el objetivo es enseñar cómo utilizar estas herramientas para dejar de realizar trabajos mecánicos y aprovechar mejor el tiempo mediante la automatización de determinadas funciones.

La grabación también mantiene disponible la información sobre Ponte al Día con la IA, la formación especializada impulsada por el Mago More para quienes deseen profundizar en el uso de estas tecnologías.

El acceso finalizará dentro de 48 horas

El comunicado insiste en que esta reapertura será la última y que, una vez transcurridas las 48 horas, la grabación dejará de estar disponible.

A partir de ese momento, explica el Mago More, el equipo centrará su actividad en los alumnos que ya forman parte del programa de formación.

Durante la carta, el divulgador sostiene que la inteligencia artificial puede ayudar a recuperar tiempo al automatizar determinadas tareas y anima a quienes todavía no han visto la sesión a aprovechar esta ampliación excepcional antes de que finalice el plazo.