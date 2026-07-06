Sánchez anuncia 607 millones en subvenciones para fertilizantes

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo paquete de 607 millones de euros en ayudas para la compra de fertilizantes y ha aprovechado el anuncio para presentar las líneas maestras de un Plan Nacional de Fertilizantes con el que pretende "reducir la dependencia exterior" y reforzar la autonomía estratégica del sector agrario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la medida en un acto celebrado en San Martín de la Vega (Madrid), acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según ha explicado, este mismo lunes se ha publicado el primer listado de 425.000 agricultores beneficiarios de estas ayudas, dotadas con más de 600 millones de euros y destinadas a aliviar el impacto del encarecimiento de los fertilizantes sobre las explotaciones agrarias.

El nuevo plan, cuya aprobación está prevista para el primer trimestre de 2027, buscará impulsar una utilización más eficiente de los fertilizantes, reducir la dependencia de las importaciones y mejorar la transparencia del mercado.

Más de 1.000 millones desde el inicio de las crisis

Durante el acto, el ministro Luis Planas recordó que el precio de los fertilizantes se disparó tras el inicio de la guerra de Ucrania y aseguró que, desde entonces, el incremento medio ha alcanzado el 60%. A ello, añadió, se suma un nuevo aumento superior al 30% provocado por el conflicto en Oriente Medio.

El ministro cifró en más de 1.000 millones de euros el apoyo económico movilizado por el Gobierno para el sector primario desde el comienzo de las últimas crisis internacionales. De esa cantidad, 300 millones correspondieron a las ayudas aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania, mientras que las destinadas a la compra de fertilizantes ascienden ahora a 665 millones de euros.

No obstante, Planas defendió que el sector necesita ir más allá de las ayudas directas y apostó por reducir el consumo de fertilizantes mediante nuevas tecnologías, el desarrollo de bioestimulantes y un mayor aprovechamiento de la fertilización orgánica.

Críticas a Bruselas

El titular de Agricultura también aprovechó su intervención para lanzar un mensaje a la Comisión Europea. A su juicio, el plan comunitario de fertilizantes "se ha quedado corto", al considerar que el grueso del esfuerzo económico para apoyar al sector ha recaído sobre los Estados miembros.

Planas insistió en que, pese a la reciente relajación de las tensiones en el estrecho de Ormuz, España y el conjunto de la Unión Europea deben avanzar hacia una mayor autonomía estratégica para reducir la dependencia exterior de unas materias primas consideradas esenciales para la producción agrícola.

Agricultura de precisión e hidrógeno verde

El futuro Plan Nacional de Fertilizantes incluirá medidas para fomentar la agricultura de precisión y las herramientas digitales que permitan ajustar las dosis de abonado a las necesidades de cada parcela.

Además, contempla impulsar el desarrollo del hidrógeno verde y del amoniaco verde para la fabricación de fertilizantes, favorecer el aprovechamiento del biogás, los digestatos y otros subproductos, así como promover cambios normativos que faciliten el uso seguro de materias primas secundarias.

La estrategia también prevé crear un sistema nacional de información sobre el mercado de fertilizantes y una mesa de seguimiento para vigilar la evolución de los precios y responder con mayor rapidez ante posibles problemas de suministro.