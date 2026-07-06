Se sube el sueldo un 63% por su "propia voluntad", la despiden y no devolverá lo cobrado de más

Una trabajadora ha sido despedida después de que la empresa descubriera que se había subido el sueldo sin permiso, que también se había subido de categoría profesional y que se había auto concedido días extra de vacaciones sin ningún tipo de autorización. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado este despido disciplinario como procedente, en una sentencia que se puede leer aquí.

La trabajadora en cuestión comenzó su relación laboral con la empresa Vidriera del Cardoner S.A. el 19 de marzo de 2018 mediante un contrato indefinido y en la categoría profesional de "oficial de primera administrativa (grupo 5)", con un salario anual de 32.187,69 euros.

Se subió el salario un 63%

No fue hasta los meses que van desde mayo de 2023 hasta noviembre del mismo año cuando llegaron los problemas. Dicha empleada pasó a desempeñar de forma temporal funciones como Responsable Operativa. Durante este tiempo, y sin ningún tipo de autorización de la dirección de la empresa, llevó a cabo varias modificaciones en su contrato, a saber:

Se subió el sueldo en más de 20.000 euros , pasando de un salario bruto anual de 32.187,69 euros a uno de 52.403,65 euros.

También mejoró su categoría profesional.

Aumentó los incentivos por encima del máximo autorizado de 500 euros.

Concedió dos días adicionales de vacaciones (de libre disposición) a todos los trabajadores de la plantilla, pasando el calendario de 30 a 32 días.

También concedió más días de vacaciones a todo el personal

Esta serie de cambios fueron realizados por la trabajadora, ya que era ella la encargada de elaborar las nóminas y los calendarios de las vacaciones. En la propia sentencia se dice que "ha quedado acreditado que la actora actuaba por su propia voluntad y sin contar con la autorización de administradora siendo esta necesaria. Tal actuación constituye un evidente fraude para la empresa con el consiguiente perjuicio económico".

El 16 de enero de 2024, la empresa comunicó a la empleada la apertura de un expediente disciplinario por considerar que había incurrido en una falta muy grave por "transgresión de la buena fe contractual y fraude". Sólo tres días después la trabajadora presentó sus alegaciones. El 23 de enero de 2024, la empresa comunicó el cierre del expediente y procedió al despido disciplinario con efectos inmediatos, imputándole la comisión de la falta contemplada en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (transgresión de la buena fe contractual), basada en los hechos descritos en la carta de despido.

A pesar de todo no tendrá que devolver nada

El 29 de abril de 2025, el Juzgado de lo Social N.º 1 de Manresa dictó sentencia declarando procedente el despido y absolviendo a la empresa de las pretensiones de la trabajadora. No obstante, la empleada recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el 5 de junio de 2026 confirmó íntegramente la resolución de primera instancia.

Sin embargo, la sentencia no condena a la trabajadora a devolver las cantidades que percibió de más como consecuencia del aumento salarial que aplicó de forma unilateral entre mayo y noviembre de 2023. De este modo, aunque el despido ha sido declarado procedente, la trabajadora no está obligada, en este procedimiento, a reintegrar la diferencia salarial cobrada durante esos siete meses, quedando así la empresa como la gran perjudicada de todo este proceso.