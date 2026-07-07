Alberto Garzón culpa a los empresarios del absentismo récord por las "condiciones laborales"

Una de las mayores preocupaciones para los empresarios es, en estos momentos, el absentismo. En Libre Mercado hemos informado de que en España 1,7 millones de trabajadores están de baja todo el año. Del mismo modo, hemos explicado que el número de procesos de baja iniciados en 2025 alcanzó los 9,1 millones tras incrementarse un 7,13% con respecto al año anterior, siendo este incremento del 133% desde 2015.

Este fenómeno es causado por un conjunto de factores, entre los que destacan el elemento cultural y generacional –son los jóvenes los que se dan más de baja– y, al mismo tiempo, institucional, porque el sistema incentiva, con una clamorosa falta de seguimiento, la prolongación de estas bajas. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, desde la izquierda se prefiere señalar, una vez más, a los empresarios como los culpables de las elevadas tasas de absentismo.

¿Son los empresarios los culpables?

Una de las características fundamentales del pensamiento ideológico es su simplificación de la realidad y su capacidad para dar respuesta a todos los problemas –que tiende a ser siempre la misma o, al menos, a apuntar en la misma dirección–. En el caso de la política económica, donde se incluye también la normativa relacionada con el mercado de trabajo, desde la izquierda siempre se señala a los empresarios como los causantes de los males que aquejan a la sociedad.

Así las cosas, el problema del absentismo no iba a ser una excepción. Según expresó el exministro de Consumo, Alberto Garzón, en una reciente intervención en el programa La Sexta Xplica, la causa del incremento de las bajas y el absentismo no debemos buscarlo en los incentivos del sistema de Seguridad Social o en la mentalidad de los trabajadores, sino en los propios empresarios.

Concretamente, Garzón defendió en su intervención televisiva que discursos como los de las patronales son, en realidad, parte de "una narrativa que viene a decir, básicamente, que la responsabilidad está en los trabajadores, que son más vagos, y que ellos tienen la culpa de, entre otras cosas, ponerse enfermos". En este sentido, el exministro de Consumo aseveró que "esa narrativa hay que contrastarla con la realidad, porque al final cuando uno escarba en esos datos, y cuando pregunta a los profesionales, se encuentra con que la mayoría de esas bajas estarían resueltas o no llegarían a producirse si se mejoran las condiciones laborales".

Alberto Garzón: "La mayoría de las bajas no llegarían a producirse si se mejoran las condiciones laborales". #XplicaPrioridades pic.twitter.com/sUV4saKUcS — laSexta Xplica (@laSextaXplica) July 4, 2026

De este modo, en referencia a dolencias como las lumbalgias, las ciáticas o los dolores de espalda, Garzón aseguró que "cuando uno es un trabajador manual y está 9 o 10 horas cargando cajas a lo largo de los años, es muy normal que tengas ese tipo de bajas". Así, insistió en que "si las condiciones laborales fueran mejor, las bajas no lo serían tanto".

Pero para Garzón existe otro problema adicional que tiene que ver con lo que considera "recortes" en sanidad. Concretamente, el exministro incidió en que "las bajas es posible que se hayan prolongado" y, al respecto, aseguró que "le he preguntado a mi mujer, que es médica de atención primaria, cuál es su experiencia, y lo que me ha dicho es que las bajas se están prolongando, entre otras cosas, por las listas de espera".

En consecuencia, para Garzón existe "una causa directa, un hilo que conduce desde los recortes en la sanidad en las comunidades autónomas al hecho de que esa persona no pueda sanar". Del mismo modo, el exministro aprovechó la ocasión para meter otro rejón a los empresarios, asegurando que "también me ha dicho mi mujer, es muy importante la presión que recibe la gente para reincorporarse".