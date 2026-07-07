De los toldos a las persianas: ¿por qué en Europa deberían fijarse en España para combatir el calor?

Varios países han sufrido en los últimos días una ola de calor que ha demostrado que no están preparados para aguantar temperaturas tan altas. Especialmente sonado ha sido el caso de Francia, donde buena parte de la población no tiene instalado un dispositivo de aire acondicionado por conciencia ecologista. De hecho, el Gobierno francés ha llegado a encargar 30.000 aparatos de aire acondicionado para los hospitales y, al mismo tiempo, ha prometido 130 millones de euros para adaptar las escuelas a las olas de calor.

En este contexto, ante la falta de medios para combatir el calor en las viviendas, los franceses han comenzado incluso a pintar las ventanas con tiza en Francia. Así, se demuestra la importancia de contar con un buen equipamiento en nuestras viviendas para hacer frente a las altas temperaturas.

La importancia de adecuar las viviendas

En países como España, donde estamos más acostumbrados a vivir episodios de elevadas temperaturas durante el verano, tenemos unas viviendas mucho mejor equipadas que el resto de países europeos. En este sentido, consultados por Libertad Digital, desde la Asociación Española de Empresas de Sombreado y Control Solar Dinámico (AESSO) recuerdan que "cada verano se baten récords de temperatura y aumentan tanto la duración como la intensidad de estos episodios".

De este modo, desde AESSO argumentan que "durante muchos años el principal reto de la edificación europea fue reducir el consumo de calefacción durante el invierno" y subrayan que "hoy ese desafío sigue siendo importante, pero ya no es suficiente". Así, explican que los edificios deben ser capaces de responder tanto al frío como al calor, manteniendo unas condiciones de confort durante todo el año y siendo más resilientes frente a fenómenos extremos. Precisamente, desde la Asociación subrayan que "la pregunta ya no debería ser únicamente cómo refrigerar mejor los edificios, sino cómo evitar que se sobrecalienten: cuanto menos calor entre en una vivienda, una oficina o un colegio, menos energía será necesaria para mantener unas condiciones confortables y más preparados estaremos para afrontar un clima cada vez más cálido".

Así las cosas, lo cierto es que los episodios de altas temperaturas tienen un importante impacto económico. Desde AESSO explican que "su impacto va mucho más allá del malestar que producen unos días de calor extremo: afectan a la salud, incrementan el consumo energético, ponen bajo presión las redes eléctricas y generan importantes costes económicos para familias, empresas y administraciones". Por otra parte, también inciden en el problema de la pobreza energética durante el verano: "hasta hace pocos años el debate se centraba exclusivamente en la dificultad para mantener una vivienda caliente durante el invierno; hoy sabemos que millones de hogares europeos tampoco consiguen mantener una temperatura confortable durante el verano".

En relación con el aspecto económico de este problema, desde la Asociación, haciendo referencia a un informe reciente de Allianz Trade, explican que "el calor extremo está emergiendo como un riesgo económico estructural para Europa". Al respecto, detallan que "en un escenario de olas de calor cada vez más frecuentes, las economías más expuestas podrían acumular pérdidas equivalentes al 5-7% de su PIB entre 2026 y 2030, con un impacto estimado de más de 100.000 millones de euros en España". De este modo, detallan que este estudio demuestra que "además de reducir la productividad, el aumento de las temperaturas incrementa el consumo de energía para refrigeración y reduce la inversión, afectando al crecimiento económico a medio plazo".

En este sentido, consultados por Libertad Digital, desde esta Asociación explican que instrumentos como toldos o persianas "son fundamentales porque representan la primera línea de defensa frente al calor". De este modo, enfatizan que "antes de pensar en cómo enfriar un edificio deberíamos preguntarnos cómo impedir que se caliente" y aseguran que "es mucho más eficiente evitar que la radiación solar entre en la vivienda que gastar energía intentando expulsar después ese calor".

Entrando en detalles, y haciendo referencia también a la calidad de los ventanales, explican que "un vidrio de altas prestaciones mejora el comportamiento energético del edificio, pero la protección solar actúa antes, interceptando la radiación solar antes de que atraviese el acristalamiento y evitando que esa energía llegue al interior". Al mismo tiempo, detallan que hoy existe una amplia variedad de soluciones para evitar el uso excesivo del aire acondicionado: persianas, toldos, estores técnicos, venecianas, lamas orientables, celosías, contraventanas, pérgolas, dobles pieles o sistemas textiles exteriores, entre otros.

De esta forma, explican que "no siempre se busca únicamente reducir la temperatura; también es importante conservar las vistas al exterior, controlar el deslumbramiento, conseguir oscuridad para descansar, mantener la privacidad o favorecer la ventilación natural". Por otra parte, recuerdan también que "gracias a sensores y sistemas de control, la protección solar puede adaptarse automáticamente a la radiación, la temperatura o las condiciones meteorológicas, sin depender de que el usuario recuerde bajar una persiana o desplegar un toldo". De hecho, desde AESSO destacan que, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Guidehouse, "una implantación generalizada de sistemas de sombreado dinámico y automatizado podría evitar el crecimiento previsto de la demanda de aire acondicionado en Europa hasta 2050, reducir hasta un 60% el consumo eléctrico destinado a refrigeración y generar importantes ahorros económicos".

Con todo, preguntados sobre el beneficio diferencial que aportan estos artículos frente a otras tecnologías, como los aires acondicionados, destacan que "no son tecnologías que compitan entre sí, sino que se complementan". "El aire acondicionado es y seguirá siendo necesario en muchas situaciones, especialmente durante episodios extremos o en determinados edificios", explican, si bien inciden en que "cuanto menor sea la cantidad de calor que entra en una vivienda, menos tiempo tendrá que funcionar el sistema de climatización y menor será el consumo energético".

Cambio de mentalidad

Episodios de calor extremo como los que han sufrido en el centro de Europa en los últimos días demuestran la necesidad de que se produzca un cambio de mentalidad, sobre todo en lo relativo al equipamiento de las viviendas frente al calor. "Durante décadas, buena parte del norte de Europa ha diseñado sus edificios pensando principalmente en conservar el calor durante el invierno", explican desde AESSO, subrayando que esta "era una decisión lógica porque su principal preocupación era reducir las pérdidas térmicas y el consumo de calefacción".

En cambio, en el caso de los países mediterráneos, explican, "nuestra arquitectura tradicional siempre ha incorporado soluciones como persianas, toldos, patios, aleros, galerías o celosías para convivir con el clima". Pero, como subrayan desde la Asociación, "lo interesante es que esta visión ya está cambiando en Europa", puesto que países como el Reino Unido ya están incorporando en sus políticas de rehabilitación medidas destinadas no solo a conservar el calor en invierno, sino también a prevenir el sobrecalentamiento estival mediante soluciones de sombreado y otras estrategias pasivas.

En cualquier caso, resulta interesante conocer si este cambio de mentalidad está favoreciendo a las empresas de España. Al respecto, detallan que "más que un crecimiento puntual de la demanda, lo que percibimos es un cambio de mentalidad". De este modo, recuerdan que "el control solar empieza a entenderse como una parte esencial del comportamiento energético del edificio y no como un elemento que se incorpora al final del proyecto".