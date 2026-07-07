Es de sobra conocido el empeño de la izquierda política y mediática de reducir todos los debates a mera ideología y palabrería, aduciendo también a la fuerza que tiene el sentimentalismo para mover la brújula electoral. En nuestro país, desde que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rescatara a la dictadura de Franco para sus espurios objetivos políticos, ha sido una constante utilizar la defensa de la democracia para su legitimación.

Así las cosas, el año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha una campaña que, finalmente, no resultó tan efectiva como se pretendía en un principio. De este modo, bajo el título de '50 años de España en libertad', el Gobierno nos interpelaba con una iniciativa con la que, medio siglo después de la muerte del dictador, "recordaremos el inicio de ese éxito colectivo —en relación con la llegada de la democracia— y celebraremos el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido".

Naturalmente, esta campaña fue una nueva oportunidad con la que se encontró el Gobierno para gastar aún más dinero y hacerlo, además, claramente con fines políticos. Por ello, no es casualidad que, en este contexto, Sánchez regara con dinero público a algunos de los más destacados influencers, comunicadores y activistas de la izquierda española.

Sánchez contrata a Marina Rivers

Una de las últimas iniciativas del Gobierno realizadas en este marco ha sido la puesta en marcha de una marca de ropa llamada 'Dmocracia', en cuya campaña de publicidad ha participado una conocido influencer de nuestro país: Marina Rivers. Como podemos ver a continuación, la propia influencer y la cuenta oficial de la campaña 'España en libertad. 50 años' han publicado distintas fotografías de Marina Rivers posando con las prendas de ropa elaboradas en el marco de esta campaña. "Estáis en lo cierto, soy joven, influencer y demócrata", escribe la influencer en redes, aseverando que "cuando te vistes, te posicionas".

La influencer Sara Fructuoso también ha participado de esta campaña de publicidad. De esta forma, junto con varias fotografías posando en el Congreso de los Diputados, escribía "el otro día, me propusieron una idea que me encantó: sacar la Dmocracia de los libros de historia y traerla a nuestro día a día". En este sentido, asegurabas que "si algo he aprendido trabajando en moda, es que la ropa también comunica quién eres, cómo te sientes y lo que quieres transmitir. Así, no dudaba en afirmar que "nuestros derechos están ahí cada día, igual que las prendas que elegimos para vestirnos".

Por su parte, la influencer Elena Fructuoso publicó un vídeo donde explicaba que había recibido "algunas piezas de esta colección cápsula de streetwear creada por España en Libertad".

En cualquier caso, por el momento se desconoce cuál ha sido el coste directo que ha supuesto para las arcas pública esta campaña de publicidad y, al mismo tiempo, la puesta en marcha de la marca de ropa y la elaboración de las prendas de vestir. Lo que sí se conoce es que el coste total previsto para la campaña '50 años de España en libertad' se acerca a los 15 millones de euros.

Como se desprende de una nota publicada por el Gobierno en febrero de este año, el Consejo de Ministros aprobó "un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 14,6 millones de euros, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para atender los gastos asociados al Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'".

Al respecto, se explicaba que "en 2026 se pretende afianzar las líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior, poniendo el foco especialmente en cómo este conocimiento del pasado puede ayudar a reforzar los valores democráticos, trabajando especialmente con la población joven". Concretamente, se detallaba que, entre estas actuaciones, se incluían "convenios de colaboración con entidades públicas y privadas de ámbito nacional y local para actividades de debate, pensamiento y culturales por la democracia, con el fin de organizar múltiples actividades como congresos, ciclos de cine en filmotecas y festivales, jornadas, cursos, conferencias, talleres, encuentros nacionales e internacionales, publicaciones, etc".