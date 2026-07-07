El Gobierno desboca el techo de gasto hasta los 226.032 millones y prepara otro regalo a Cataluña

El Gobierno cumple con lo previsto y demuestra que no tiene intención de contener el gasto público el tiempo que siga gobernando. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el conocido como techo de gasto y su cuantía ha vuelto a batir otro récord en la historia de nuestro país.

Cabe recordar que el techo de gasto sería el paso previo a la puesta en marcha de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, unas cuentas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a tener difícil aprobar ante la falta de apoyo de sus socios, aunque eso no le impide seguir gastando cada vez más.

106.198 millones de euros

En concreto, el Gobierno ha fijado hoy esa barrera máxima -y teórica- del gasto no financiero del Estado en los 226.032 millones de euros, lo que supone un incremento considerable respecto al gasto nacional del año pasado. Se trata una subida del 6,6% (más de 14.000 millones de euros más que un año antes) y, todo ello, teniendo en cuenta que los Fondos Europeos terminan este año.

Si comparamos esa cuantía con el techo de gasto existente cuando Sánchez llegó a Moncloa vemos que ha pasado de los 119.834 millones de euros establecidos en 2018 para 2019, a los 226.032 millones previstos para el año que viene. Este ascenso supone una subida de la friolera de 106.198 millones de euros.

"Damos un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año, unos Presupuestos de 2027 que vamos a presentar y que serán ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal", ha señalado un optimista Arcadi España. " Incluirán los mayores recursos de la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista, i+D… de carácter siempre universal" ha añadido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda ha presumido de datos económicos "frente al ruido interesado" de los críticos. Como viene siendo habitual en el Ejecutivo, España ha vuelto a sacar pecho de los datos del PIB, de las afiliaciones y hasta ha relacionado con el Gobierno los buenos resultados de la bolsa.

Senda de estabilidad

Por otro lado, el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tendrán un objetivo de déficit del 0,1% para los tres años. "Ayer estaban votando si las CCAA tenían un margen fiscal de 5.849 millones, y las del PP votaron que no" ha criticado el socialista.

Regalo a Cataluña con la excusa de beneficiar al PP

Tal y como ha recordado España, aunque el Gobierno ha planteado el déficit del 0,1% para el conjunto de comunidades autónomas, están dispuestos a otorgar un "déficit asimétrico" según la situación fiscal de cada territorio. Así lo plantearon en el CPFF de ayer.

Esta medida otorgaría un mayor margen de déficit a aquellas regiones con peor situación financiera o mayor endeudamiento, lo que supondría (con ese mayor margen para endeudarse) un premio a las comunidades que han gestionado peor sus cuentas. Y Cataluña es una de ellas.

Por ejemplo, en términos absolutos es la región que mayor deuda tiene del país, y como porcentaje del PIB, la tercera, según los últimos datos del Banco de España que se observan en el siguiente mapa.

Al igual que ocurrirá con la condonación de la deuda autonómica, aunque también beneficiaría a algunas regiones del PP, como Valencia, la puesta en marcha del déficit a la carta, supondría a su vez un castigo a las regiones responsables con sus cuentas, como la Comunidad de Madrid.

A esto habría que sumarle un debilitamiento de la credibilidad de las reglas fiscales y un incentivo a la irresponsabilidad en el futuro. En este sentido, España ha defendido que "Valencia o Murcia" serían las regiones más beneficias por la medida obviando que Cataluña sería la tercera ganadora.

La intención del Gobierno es que los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit se voten en el Pleno del Congreso del próximo 14 de julio.