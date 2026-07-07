El Gobierno nombra a Antonio Ansón nuevo director general de la AEAT

El Gobierno ya tiene nuevo director para la Agencia Tributaria. Se trata de Antonio Ansón, el hasta ahora jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, tal y como han confirmado fuentes del organismo a Libre Mercado. Por tanto, estamos ante un hombre de plena confianza del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El nombramiento de Ansón se produce tras el escándalo que saltó hace una semana en el organismo al conocerse que la hasta ahora directora general, Soledad Fernández Doctor, ha pedido dejar el cargo. Según las mismas fuentes, su marcha se hace efectiva "desde hoy".

Aunque la versión oficial sostuvo que no se trataba de una dimisión derivada de una crisis interna y aseguró que el relevo estaba pactado desde hace meses, la salida de 'Marisol' se produce en un momento marcado por numerosas controversias que han erosionado todavía más la imagen de Hacienda.

Soledad Fernández Doctor ocupaba la Dirección General de la Agencia Tributaria desde que María Jesús Montero la nombró en junio de 2022 y se llevó a su predecesor, Jesús Gascón, como secretario de Estado de Hacienda, con lo que también ejerce de presidente de la AEAT. Desde abril de 2025, Ansón desempeñaba el puesto de director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda.

Polémica en la AEAT

A pesar de que el Gobierno haya intentado quitarle hierro a este cambio en la cúpula de la AEAT, el "malestar" en el seno de este organismo cada vez es más evidente debido al cuestionable uso que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez del organismo recaudador y dependiente del Ministerio de Hacienda.

Y es que, dentro del fisco creen que su jefa ha sido "demasiado blanda con las pretensiones del Gobierno en la AEAT. No se plantó cuando se tenía que haber plantado. Y han sido muchas cosas" señalan fuentes cercanas a este periódico.

El trato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por no pagar impuestos en España, la alfombra roja para entregar la Agencia Tributaria a Cataluña, la actitud ante las joyas de Zapatero o que no se percataran del dinero que corría en comisiones por la Sepi son ejemplos de ellas.

El CV de Ansón

Según informan en Hacienda, Ansón fue responsable del Centro de Atención Telefónica al Contribuyente entre 1999 y 2006, jefe de Coordinación de Administraciones de Hacienda en Madrid entre 2006 y 2007 y subdirector general de Planificación y Programación entre 2007 y 2010. Posteriormente, ocupó el puesto de adjunto al jefe regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid entre 2010 y 2011.

Asimismo, desarrolló una parte significativa de su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos de la Agencia Tributaria, primero como subdirector de Gestión Administrativa de Personal y posteriormente como director adjunto del Departamento de Recursos Humanos. Entre 2013 y 2014 ejerció además como jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en la Delegación Especial de Madrid.

Su experiencia y conocimiento de la administración tributaria le llevaron a incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde desarrolló su actividad profesional durante ocho años, entre 2014 y 2022, en el Departamento de Finanzas Públicas (Fiscal Affairs Department, FAD). En esta institución desempeñó funciones de especialista en administración tributaria y aduanera como consejero técnico y, desde 2016, como economista sénior.

Tras su regreso a España a finales de 2022, ocupó el cargo de jefe de Estudios para la Dirección Pública en el Instituto de Estudios Fiscales (2022-2023), fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT (2023-2024) e investigador en Administración Tributaria del IEF (2024-2025).