El Mundial dispara la venta de camisetas vintage: la de Messi, a 15.000 euros

Con el Mundial de fútbol en marcha, la nostalgia futbolística y el interés por épocas pasadas experimentan un nuevo impulso dentro de un contexto en el que el público ya hace tiempo que centra su atención en este tipo de productos. De hecho, según datos de eBay España sobre búsquedas y ventas de equipaciones vintage, los nombres de antiguos futbolistas continúan impulsando la demanda años después de su retirada. Al respecto, la plataforma también señala que el interés por este mercado ha aumentado a medida que se acerca el Mundial, tanto en España como a nivel internacional.

El análisis realizado por eBay España sitúa a varios exfutbolistas entre los jugadores cuyas camisetas generan mayor interés entre los coleccionistas. Concretamente, las cifras de eBay muestran que Ronaldinho encabeza las búsquedas por jugador específico en España durante 2025 y lo que va de 2026. De esta forma, en lo que va de 2026, Ronaldinho fue el futbolista retirado más buscado en eBay, con más de 455.000 búsquedas.

Al ex del Barcelona le siguen Julen Guerrero, Fernando Hierro, Fernando Torres, Míchel y Christian Vieri, este último por su etapa en el Atlético de Madrid durante la temporada 1997-1998. Al respecto, la plataforma incide en que el interés por estas equipaciones no siempre coincide con los futbolistas considerados más destacados de cada club, sino con aquellos que dejaron una huella reconocible para los aficionados y cuya imagen continúa asociándose a una etapa concreta del fútbol español.

Por otra parte, cabe destacar que, dentro del mercado del coleccionismo, existe una categoría especialmente valorada: las camisetas match worn, es decir, aquellas que fueron utilizadas por un jugador durante un partido oficial. Así las cosas, eBay asegura que este segmento ha registrado un importante crecimiento con la proximidad del Mundial. En marzo de 2026, el precio medio de venta de las camisetas match worn aumentó más de un 220% respecto a febrero, según los datos globales de la plataforma.

Con todo, las ventas registradas en eBay España durante los últimos cinco años incluyen algunas operaciones de elevado importe. Entre ellas figuran una camiseta de Lionel Messi correspondiente a la Supercopa de 2015, vendida por alrededor de 4.000 dólares, y otra de Zinedine Zidane utilizada en su último partido con el Real Madrid, también por una cifra cercana a los 4.000 dólares. A estas se suman una camiseta match worn de Gavi, vendida por alrededor de 3.000 dólares, y otra de Johan Cruyff de 1978, que alcanzó aproximadamente 2.000 dólares.

Precisamente, consultando distintos anuncios en la plataforma podemos comprobar que algunas camisetas se vender por varios miles de euros. Por ejemplo, como podemos comprobar a continuación, un usuario anuncia una camiseta de Zidane del Real Madrid por más de 6.500 euros.

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Del mismo modo, se venden también camisetas de Ronaldinho en el Barcelona que se acercan a los 1.200 euros.

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Por otra parte, también encontramos camisetas de jugadores españoles como Andrés Iniesta.

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Sin embargo, destacan sobre todo camisetas como esta que utilizó Messi en el Mundial de fútbol de 2022, que tiene un precio de 15.000 euros.

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En este sentido, según la plataforma, el interés por estas equipaciones responde a diferentes motivaciones, entre ellas la nostalgia, el interés histórico o el deseo de conservar objetos relacionados con momentos concretos del fútbol. En este sentido, Sara Lapi, senior seller manager para los mercados de Europa Central en eBay, explica que "el coleccionismo de camisetas de jugadores específicos es inversión emocional antes que financiera". Precisamente, la representante de la compañía explica que quienes buscan camisetas de futbolistas como Ronaldinho o Fernando Torres "no están comprando solo una prenda", sino que también buscan conservar el recuerdo de una etapa determinada de su afición al fútbol.

El impacto del Mundial

Lo cierto es que la cercanía del Mundial también está teniendo reflejo en la actividad del mercado de coleccionismo. De acuerdo con los datos de eBay, las búsquedas de camisetas vintage aumentaron más de un 50% en mayo de 2026 respecto a enero del mismo año.

Del mismo modo, la plataforma también informa de que durante mayo las ventas de camisetas relacionadas con el Mundial crecieron más de un 510% en comparación con enero, mientras que el merchandising vinculado al torneo aumentó más de un 840%. Asimismo, las búsquedas de camisetas del Mundial registraron un incremento superior al 70% en marzo de 2026 respecto a febrero, según las mismas métricas.