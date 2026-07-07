Expertos defienden que Europa debe apostar por una IA industrial basada en datos propios

Europa debe apostar por una inteligencia artificial (IA) de enfoque industrial, basada en datos propios, modelos especializados e infraestructuras digitales resilientes, si quiere reducir dependencias tecnológicas y reforzar su competitividad frente a Estados Unidos y China, según señalan los expertos.

Esta teoría está ganando peso en el debate comunitario sobre soberanía tecnológica, con distintos actores apoyándola. La Comisión Europea ha situado la IA en el centro de su AI Continent Action Plan, que prevé desplegar al menos 19 fábricas de IA, impulsar hasta cinco gigafactorías y movilizar 20.000 millones de euros para atraer inversión privada hacia grandes infraestructuras de computación.

Bruselas también subraya que los grandes conjuntos de datos de calidad son esenciales para desarrollar y entrenar modelos avanzados, y plantea crear laboratorios de datos dentro de las fábricas de IA para facilitar aplicaciones en sectores estratégicos como industria, salud, energía, movilidad o servicios públicos.

En España, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) defiende que su AI Factory permitirá acelerar la innovación en los sectores económicos más críticos de Europa y reforzar la soberanía tecnológica del continente, ofreciendo acceso a computación avanzada, formación y servicios de innovación a startups, pymes, corporaciones e instituciones públicas.

Desde el sector de las telecomunicaciones, Connect Europe ha advertido de que la conectividad es "la infraestructura invisible" detrás de la ambición europea en cloud e IA, y ha señalado que el ecosistema europeo de cloud soberano no podrá prosperar sin conectividad robusta, avanzada y escalable, así como sin tecnologías telco soberanas.

Telefónica también ha defendido esta visión. Su presidente, Marc Murtra, afirmó en el Cercle d'Economia que "la autonomía estratégica no implica aislamiento, sino la capacidad de desarrollar y controlar capacidades críticas" en ámbitos como la energía, las infraestructuras digitales, los semiconductores o la inteligencia artificial. También sostuvo que "construir tecnología propia es la ruta para defender los valores europeos".

Esa orientación se refleja en iniciativas como EURO-3C, presentada por la Comisión Europea y un consorcio liderado por Telefónica, que integra capacidades telco, edge, cloud e IA bajo un modelo federado, abierto y seguro. Renate Nikolay, directora general adjunta de la Comisión Europea, defendió en su presentación la necesidad de promover "infraestructuras de comunicación digital seguras hechas en Europa" para aprovechar la convergencia telco-edge-cloud "con y para la IA".

En paralelo, compañías europeas de IA como Mistral AI han insistido en la necesidad de que Europa controle modelos, datos e infraestructura. Su consejero delegado, Arthur Mensch, ha defendido que las empresas necesitan modelos abiertos, sistemas de datos abiertos y capacidad de entrenamiento propia para evitar dependencias excesivas de proveedores cerrados.

Con este enfoque, la IA industrial se perfila como una vía para que Europa compita allí donde cuenta con fortalezas propias: datos industriales de calidad, sectores productivos líderes, infraestructuras críticas y un ecosistema capaz de desplegar aplicaciones especializadas bajo reglas europeas.