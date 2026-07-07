Hacienda dispara un 53% la recaudación con la campaña de la Renta

Con el mes de julio, la campaña de la declaración de la renta ha llegado a su fin. Y, como cada año, la Agencia Tributaria incrementa su presión fiscal sobre los contribuyentes, inflando además la recaudación. De esta forma, los españoles se enfrentan a un fisco que aplica de forma sistemática nuevas subidas de impuestos cada año, incrementa su recaudación con la no deflactación de la tarifa del IRPF y, al mismo tiempo, envía a miles de personas las conocidas como cartas del miedo, con las que trata de hacer que los contribuyentes revisen y rectifiquen la información presentada.

Incremento de recaudación

Tras un año 2025 en el que la recaudación obtenida por Hacienda marcó un nuevo máximo histórico, con unos ingresos superiores a los 300.000 millones de euros, la actual campaña de la declaración de la renta ha aflorado otro incremento de recaudación. Concretamente, según detalla la Agencia Tributaria en una nota de prensa, el número de declaraciones a ingresar se incrementó un 7,8% con respecto al año anterior, pasando de los 6,9 millones a los 7,4 millones. Por su parte, el importe total de estas declaraciones pasó de 20,6 millones de euros a 24,7 millones tras incrementarse un 20%.

Esto se produce en un contexto en el que, además, ha aumentado el número de declaraciones presentadas. Como explica el organismo, "a la conclusión de la campaña se han presentado 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año anterior, de las cuales 16.376.000 con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar".

Así las cosas, el organismo informa de que ya ha devuelto "9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes al término de la campaña (...), con un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha del 3% en número y un 2,9% en importe". De este modo, la Agencia Tributaria incide en que, el pasado 2 de julio, ya se habían abonado el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes a devolver que se han solicitado.

Agencia Tributaria

Con todo, como podemos comprobar en este cuadro, la Agencia Tributaria ha logrado obtener unos ingresos netos –resultantes de la diferencia entre el importe de las declaraciones a ingresar y las declaraciones a devolver– de 10.632 millones de euros netos. Un año antes, en la campaña correspondiente al ejercicio de 2024, los ingresos netos alcanzaron los 6.950 millones. Por tanto, sólo en un año el incremento de los ingresos netos obtenidos por la Agencia Tributaria durante la campaña de la renta ha sido del 53%.

No obstante, resulta también especialmente relevante que, una vez más, Hacienda ha conseguido incrementar el número de rectificaciones mediante el envío de las denominadas cartas del miedo. Al respecto, el organismo informa de que "si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa".

Precisamente, el organismo detalla que "A lo largo de la campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en Renta Web y en la app) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria".

De esta forma, como se desprende de los datos ofrecidos por la propia Agencia Tributaria, "hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente". Un año antes, como detallaron fuentes del organismo a Libre Mercado, el número de rectificaciones alcanzó las 45.000, por lo que se ha registrado un incremento de más de 8.000 rectificaciones.