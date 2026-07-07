En un mundo donde lo único que importa en política es el mensaje facilón y sentimental, así como la reducción casi al absurdo de casi todos los debates en los caracteres que caben en un tuit, los populismos encuentran una oportunidad para explotar el fanatismo ideológico y alimentar la confrontación social. Así, es mucho más sencillo también extender la propaganda política, que se oculta en lemas y frases reconfortantes y vacías de significado.

En esto la izquierda es especialmente hábil, sobre todo en un país como España en el que la derecha no asume su pasado y mantiene los clásicos complejos que la obligan a pedir perdón por lo que es. De hecho, si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Pedro Sánchez durante todos estos años es por tratar de aprovechar lo máximo posible la infantilización que aqueja a buena parte de nuestra sociedad y, con ello, mover lo que se denomina la ventana de Overton.

"Nuestros derechos son como nuestras prendas"

Uno de los mantras clásicos de la izquierda española, especialmente tras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que recuperó el guerracivilismo con fines políticos, es recurrir a la dictadura de Francisco Franco para atacar a la derecha y, sobre todo, presentarse a sí mismos como la alternativa a todo ello. De este modo, la izquierda política y mediática de nuestro país insiste en abanderar la causa del progreso frente a una oposición que considera anclada en el pasado.

Un ejemplo reciente lo encontramos en la campaña puesta en marcha en 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador. En este contexto, el Gobierno presentó una iniciativa con la que decían recordar "el inicio de ese éxito colectivo —en relación con la llegada de la democracia—" y celebrar "el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido".

No obstante, lo que resulta más irrisorio son los lemas que emplean los influencers que participan de estas campañas del Gobierno. Así, en publicaciones para promocionar la marca de ropa desarrollada por el Gobierno bajo el nombre de Dmocracia, influencers como Marina Rivers o Sara Fructuoso han demostrado el nivel de absurdismo al que son capaces de llegar.

Concretamente, en una publicación de Instagram, que acompañaba de varias fotos en las que posaba vistiendo las prendas de esta nueva marca, Rivers aseguraba que "cuando te vistes, te posicionas". Sin embargo, más ridículo resulta aún el mensaje de la otra influencer que ha participado de esta campaña publicitaria. "El otro día, me propusieron una idea que me encantó: sacar la Dmocracia de los libros de historia y traerla a nuestro día a día", señalaba la influencer Sara Fructuoso, que además de insistir en que la forma en que una persona viste define quién es, presumía de que "nuestros derechos están ahí cada día, igual que las prendas que elegimos para vestirnos".

Impuestos y Seguridad Social

Precisamente, en intervenciones en programas de televisión, así como en redes sociales, la influencer Marina Rivers ha defendido sus ideas políticas en numerosas ocasiones. De este modo, en el programa de Risto Mejide, Todo es Mentira, llegó a decir que la gente que critica la elevada carga fiscal que existe en España "es ignorante", insistiendo de este modo en que el pago de tributos se realiza para garantizar unos correctos servicios públicos y una atención por parte del Estado.

Marina Rivers, sobre la reticencia de los jóvenes a pagar impuestos en España: "La gente que está en contra es ignorante" #TEM18A https://t.co/ymJX4XTUkW — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) August 18, 2025

De hecho, en relación con los impuestos, Rivers ha defendido que "mis ideas simplemente son los derechos humanos, la dignidad de las personas y la redistribución de la riqueza". En este sentido, añadía que "yo pagando el tipo máximo de porcentaje —del IRPF— que se puede pagar, sigo defendiendo este sistema y sigo defendiendo la redistribución de la riqueza".

cuestiónate por qué los defensores férreos de la libertad y los que acusan a los demás de esta falta de libertad son los primeros que intentan machacar, silenciar y educar a una persona como yo que no dice lo que ellos quieren pic.twitter.com/3u93SpXxo6 — riverss (@_riverss_) January 13, 2026

Pero Marina Rivers no es la única creadora de contenido que ha recurrido a los mensajes facilones en redes para contentar al público de izquierdas. Por ejemplo, en relación con la Seguridad Social y la política asistencialista del Estado español, el activista y comentarista político Alán Barroso defendía en un vídeo que, en realidad, todo ello eran logros de los gobiernos anteriores al de Franco. "La próxima vez que os digan que Franco creó la Seguridad Social, recordadles que las conquistas sociales las ganaron los trabajadores, no los dictadores, y que decir que Franco creó la seguridad social es como decir que los lobos inventaron los derechos de las ovejas".

🗣️ Seguramente hayas oído alguna vez que la #SeguridadSocial la creó Franco, pero este es otro más de los bulos que aún hoy se difunden sobre la dictadura. @AlanBarrosoA pic.twitter.com/D133BgfysB — España en Libertad (@50enLibertad) March 14, 2025

Igual de simplista resulta el lema "eres demócrata y no lo sabes", que han convertido en título de canción del Pregón del Orgullo de 2026. Según la cuenta de la campaña de 50 años en libertad este es "un himno que reivindica una democracia diversa, libre, igualitaria, inclusiva y orgullosa", dado que "defender los derechos de todas las personas es defender la democracia".

De esta forma, queda patente que, en lugar de abordar los debates políticos y sociales de forma racional y lógica, la izquierda prefiere recurrir a mensajes simplistas y lemas que apelan a lo sentimental.