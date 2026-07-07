Varapalo a Hacienda: victoria de Van Gaal en los tribunales por su despido del Barcelona en 2003

La Agencia Tributaria suma un nuevo revés judicial. La Audiencia Nacional ha dado la razón al exentrenador del FC Barcelona, Louis van Gaal, en el largo litigio que mantenía con Hacienda por el tratamiento fiscal de la indemnización de 4,24 millones de euros que percibió tras su destitución en enero de 2003.

La sentencia, fechada el 28 de mayo y todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, corrige el criterio sostenido durante años por la Agencia Tributaria y reconoce el derecho del técnico neerlandés a aplicar la reducción del 40% prevista entonces en el IRPF para los rendimientos irregulares. Además, condena a la Administración al pago de las costas, con un máximo de 5.000 euros.

Otro varapalo para el criterio de Hacienda

El origen del conflicto se remonta al acuerdo alcanzado entre Van Gaal y el Barcelona tras su despido a mitad de la temporada 2002-2003. Ambas partes pactaron un finiquito de 4.239.392 euros, compuesto por la compensación derivada de la extinción del contrato laboral y de la cesión de derechos de imagen.

En el acuerdo, Van Gaal aceptó la propuesta del club, que planteó abonarle las nóminas del resto de la temporada, de febrero a junio de 2003, por un total de 2.239.392,98 euros, más una indemnización de dos millones.

Cuando presentó su declaración del IRPF correspondiente a 2003, el entrenador aplicó la reducción del 40% sobre la totalidad de la indemnización, tal y como permitía entonces la legislación para los denominados rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular.

Sin embargo, Hacienda consideró que solo dos millones de euros podían acogerse a ese beneficio fiscal, al entender que el resto correspondía realmente a salarios ordinarios. Esa interpretación provocó que Van Gaal reclamara la devolución de cerca de 815.000 euros ingresados de más.

Ni el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña ni el Tribunal Económico-Administrativo Central aceptaron sus argumentos. Solo tras acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa ha conseguido que la Audiencia Nacional desautorice el criterio mantenido por la Agencia Tributaria.

La Audiencia desmonta la interpretación de la Agencia Tributaria

La Sala rechaza la tesis defendida por la Abogacía del Estado, según la cual la reducción únicamente podía aplicarse a una parte de la cantidad percibida.

Los magistrados recuerdan que la indemnización no constituye una retribución ordinaria derivada de la prestación de servicios, sino una compensación por la extinción de la relación contractual. Por ello, concluyen que tiene la consideración de rendimiento "notoriamente irregular" y que la reducción debía haberse aplicado sobre la totalidad del importe.

La resolución subraya que, aunque parte de la cuantía coincidiera con salarios que el entrenador habría percibido de seguir en el club, su naturaleza jurídica era distinta porque el pago no respondía a la ejecución del contrato, sino precisamente a su rescisión.

Una larga lista de derrotas judiciales de Hacienda

En los últimos años, numerosos deportistas de primer nivel han logrado tumbar en los tribunales liquidaciones o sanciones impuestas por Hacienda. Entre los casos más conocidos figuran Xabi Alonso, Andrés Iniesta, Gerard Piqué o Jorge Lorenzo.

El fallo favorable a Van Gaal supone un nuevo toque de atención a los abusos de la Agencia Tributaria. En este caso, tras años de recursos y procedimientos administrativos, ha sido finalmente la Audiencia Nacional la que ha concluido que la interpretación de la Administración era incorrecta y que el exentrenador del Barcelona tenía derecho a la reducción fiscal que reclamaba desde el principio.