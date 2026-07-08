El 75% del consumo de bebidas espirituosas se produce en hostelería

El 75,3% del consumo de bebidas espirituosas en España, medido en términos de ventas, se realiza en establecimientos hosteleros, según el Informe Socioeconómico 2025 presentado por Espirituosos España.



Los datos presentados este miércoles sitúan a bares, cafeterías, restaurantes, hoteles y locales de ocio como el principal canal de consumo de este tipo de bebidas, frente al 24,7% que corresponde al consumo doméstico.

De esta forma, más de siete de cada diez consumiciones de bebidas espirituosas se realizan fuera del hogar, principalmente en bares, cafeterías, restaurantes, hoteles y establecimientos de ocio, lo que refleja la estrecha vinculación existente entre este sector y la hostelería española, que agrupa a gran parte de los productores y distribuidores de bebidas espirituosas en España.

La hostelería aporta el equivalente al 6,7% del PIB nacional en términos de valor añadido bruto, cuenta con más de 300.000 establecimientos y emplea a alrededor de 1,85 millones de trabajadores, el 8,6% del empleo total del país, según los datos recogidos en el Anuario de la Hostelería 2025.

El Informe Socioeconómico de Espirituosos España apunta que el gasto medio anual por persona en bebidas espirituosas alcanza los 52 euros en establecimientos hosteleros, una cifra que multiplica por casi seis los cerca de nueve euros destinados al consumo en el hogar.

Dentro del canal hostelero, el 70% del consumo se concentra en bares y cafeterías, mientras que el 30% restante corresponde a hoteles y restaurantes. El informe destaca además la relevancia de estas bebidas para la rentabilidad del sector. En el caso de los establecimientos de ocio, el 30,5% de sus ingresos procede de la comercialización de bebidas espirituosas.

Asimismo, el estudio apunta a un cambio en los hábitos de consumo, con un mayor peso de las actividades diurnas frente al ocio nocturno. Así, ocho de cada diez ocasiones de consumo ya se producen durante el día y más de la mitad de los consumidores asegura haber trasladado parte de su ocio a horarios más tempranos.

Fenómenos como el aperitivo, el afterwork o el tardeo forman ya parte de las rutinas de una parte creciente de los consumidores y están impulsando nuevas propuestas en bares y cafeterías y establecimientos de restauración.

El director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, destacó que "el hecho de que más de siete de cada diez consumiciones de bebidas espirituosas se realicen fuera del hogar confirma que nuestro sector y la hostelería mantienen una relación indisociable". Además, señaló que los establecimientos hosteleros "no son únicamente un canal de comercialización, sino espacios de prescripción, innovación y generación de experiencias que forman parte de nuestra cultura gastronómica y de nuestra manera de relacionarnos y compartir".