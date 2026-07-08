El 'diario.es' se desmonta a sí mismo con un estudio sobre el alquiler

Debido al encarecimiento que ha experimentado en los últimos años, la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para la sociedad española, sobre todo para los más jóvenes, que se ven impedidos para independizarse y formar un hogar. En este sentido, en Libre Mercado hemos explicado en numerosas ocasiones que el problema de la vivienda radica, fundamentalmente, en la escasez de inmuebles, que es consecuencia a su vez del intervencionismo gubernamental y del control que ejerce el Estado sobre el suelo.

Pero si la vivienda supone una preocupación adicional para los más jóvenes es porque la propiedad de activos inmobiliarios se centra entre la población de mayor edad y, por tanto, en el mercado del alquiler se da una transferencia de rentas hacia estas personas. Esto es algo que le ha costado reconocer a la izquierda española, centrada principalmente en señalar a los fondos de inversión, pero que ya comienza a admitir como una realidad.

¿La izquierda abre los ojos?

La propiedad de vivienda en España se concentra, especialmente, entre los más mayores. Además, como hemos explicado en Libertad Digital, lo cierto es que la mayoría de propietarios de inmuebles en nuestro país son pequeños propietarios, puesto que el 79,9% de todas las viviendas alquiladas pertenece a hogares con tres o menos viviendas en alquiler. Por tanto, resulta absurdo, como hace la izquierda, tratar de señalar a los fondos de inversión de los problemas del mercado inmobiliario.

De hecho, la visión que tiene la izquierda del mercado de la vivienda podría comenzar a cambiar. Así, en un artículo publicado en el diario.es, se detalla cómo se produce una "gran transferencia" en el mercado del alquiler. De este modo, se explica que en 2025 casi 28.000 millones de euros se transfirieron de inquilinos a caseros en España. En este sentido, se incide en que la cifra ya supone alrededor de un 1,6% del PIB.

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De este modo, el artículo señala que "la mayor parte del dinero viene de los inquilinos más jóvenes: más de la mitad procede de menores de 45 años".

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Asimismo, el artículo también incide en quién recibe estas transferencias y, al respecto, concluye que "el 88% de los alquileres iría a parar a personas físicas que tributan en España". Por tanto, elDiario.es admite de forma implícita que no se puede atribuir a las grandes empresas o a los fondos de inversión el incremento de los precios de la vivienda. De hecho, en el artículo se detalla que son los mayores de 65 quienes reciben más de un tercio de lo que se paga en nuestro país por vivir de alquiler.

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No obstante, en el artículo se trata de maquillar la realidad con la clásica retórica de izquierdas y, de este modo, se incide en que este escenario "no es solo una brecha generacional, sino también de clase". Al respecto, se explica que la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos. Precisamente, el artículo afirma que "el 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España".

Pero resulta especialmente curioso que, en este encontronazo con la realidad, el artículo de el diario.es llegue incluso a reconocer que la mayor parte de los alquileres dependen de particulares que tienen una sola vivienda en propiedad.

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Como podemos comprobar, en el artículo se explica que "los caseros con una sola vivienda en alquiler reciben más de un 40% del dinero". Así, aprovechan para incidir en que estas viviendas forman parte del patrimonio que se transmitirá en un futuro.

Otros 'autogoles'

En cualquier caso, este no es el único informe publicado por elDiario.es en el que sus conclusiones suponían una refutación directa al ideario que inspira sus páginas. En otro artículo relacionado con el mercado del alquiler, este medio detallaba cómo "tres millones de familias tienen ingresos por alquiler". Al respecto, el informe explicaba que "uno de cada cinco declarantes de IRPF con una renta entre 30.000 y 60.000 euros brutos al año tiene unos ingresos medios de casi 800 euros al mes por arrendar propiedades inmobiliaria". Así, se demostraba que el rentismo está bastante extendido socialmente en España y que, por tanto, no es una actividad reservada para grandes patrimonios ni fondos de inversión.