El Gobierno desvela el precio de su colección de ropa 'Dmocracia': producción, fotos y diseño

En las últimas horas ha suscitado una gran polémica la campaña publicitaria protagonizada por la influencer Marina Rivers, en la que promociona una colección de ropa llamada Dmocracia que ha sido creada en el marco de la campaña '50 años de España en libertad'. Al respecto, en Libre Mercado hemos informado de que el coste total de esta campaña ha alcanzado los 14,6 millones de euros, según se desprende de una nota publicada por el Gobierno en febrero de este año.

Esta campaña usaba distintos lemas que, en el fondo, resultaban absurdos e infantiles, donde las influencers que han participado en la promoción afirmaban que "cuando te vistes, te posicionas". Sin embargo, lo que es más importante es, realmente, el coste que ha tenido para las arcas públicas esta campaña. Ahora el Gobierno lo ha desvelado.

Coste de la campaña

La campaña de propaganda del Gobierno denominada Dmocracia ha tenido un coste total de 386.000 euros. Así lo recoge la agencia EFE, que informa de que este es el presupuesto máximo que el Gobierno ha previsto para esta campaña, según trasladan desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En este sentido, se detalla que los costes de producción de las prendas de ropa han ascendido hasta los 185.215 euros, mientras que el presupuesto máximo para la difusión en redes sociales ha sido de 193.900 euros —que según EFE no ha sido invertido completamente todavía—.

Así las cosas, se explica que, en el marco de esta campaña, el Gobierno no ha realizado ningún pago a empresas propietarias de redes, como Meta o TikTok. De este modo, se incide en que se ha preferido que sean 32 jóvenes creadores de contenido digital los encargados de promocionar esta campaña.

Precisamente, en una nota de 'España en Libertad. 50 años', publicada este miércoles tras la polémica, se explica, en realidad, Dmocracia no es una marca de ropa, sino "una campaña de comunicación que utiliza el lenguaje de la moda en el marco del Congreso de los Diputados para acercar el concepto de democracia a la población joven según sus códigos". De este modo, se asegura que, con este objetivo, "ha creado una 'colección cápsula' bajo el asesoramiento de Bnomio, creativo y diseñador que ha trabajado para marcas, desarrollando además una serie de elementos de comunicación propios de una de las marcas de ropa urbana que atraen la atención de la gente joven".

En este sentido, el comunicado incide en que Dmocracia "no es una nueva marca de ropa, como se ha dicho en algunos medios, sino una campaña de comunicación que ha tenido un amplio eco en redes". Además, se explica que "aunque utiliza el mismo lenguaje que una marca de ropa, no lo es". De hecho, se detalla que "las prendas no están a la venta: se ha producido un número limitado de unidades que se utilizarán a lo largo del año en los actos y eventos del programa España en Libertad".

En cualquier caso, lo cierto es que, como se puede comprobar en esta publicación de Instagram, desde la campaña '50 en libertad' se detalla que los interesados podían conseguir esta ropa "en tres sencillos pasos": seguir a la cuenta de '50 en libertad', darle "me gusta" al post y compartir dicha publicación. Así, se señalaba que "hasta el 29 de junio, tendrás la posibilidad de ser uno de los 20 primeros ganadores en disponer de un kit completo de nuestra colección cápsula". No obstante, no se explicaba que esta era la única forma de adquirir las prendas, ni tampoco que no se comercializaría la ropa.

Con todo, cabe preguntarse cuál es el objetivo del Gobierno al lanzar esta propaganda e informar de los detalles tras la polémica suscitada. Es más: no sólo sucede que el Gobierno hace propaganda con esta "campaña de comunicación" y se gasta varios cientos de miles de euros, sino que además no pretende ni siquiera rentabilizar el coste que ha supuesto mediante la comercialización de estas prendas.

Asimismo, cabe recordar que el Gobierno decidió deliberadamente ampliar el plazo de esta campaña propagandística. En un primer momento, en el Real Decreto 1/2025, de 7 de enero, por el que se creaba el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, se establecía que "este Comisionado, así como su Oficina, tienen carácter temporal dado que dejarán de existir una vez hayan concluido las actuaciones relacionadas con los actos conmemorativos del 20 de noviembre de 2025".

Sin embargo, en febrero de 2026 el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo "por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 14,6 millones de euros, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para atender los gastos asociados al Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'". Así se detalla en una nota publicada por el Ministerio de Hacienda, donde se explicaba que el Gobierno pretendía "afianzar las líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior" durante el año 2026.