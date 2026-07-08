El Ibex 35 se derrumba cerca de un 3% tras la amenaza de Trump a España

El Ibex 35 pierde cerca de un 3%, hasta situarse en el borde de los 19.100 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya cargado nuevamente contra España afirmando que detendrá "completamente" el comercio bilateral por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

El principal índice bursátil español ha profundizado sus pérdidas después de iniciar la sesión de este miércoles con una bajada del 0,65%.

Sobre las 11:35 horas, el Ibex 35 retrocedía un 2,58%, hasta situarse en los 19.135,2 puntos con todos los valores en 'rojo' a excepción de Repsol, que repuntaba un 3,72% espoleado por el encarecimiento del crudo, Enagás (+0,30%) y Naturgy, que se mantenía plano. Pasadas las 13:00 horas, la caída continuaba cerca de esa cifra.

Los valores que más perdían a esta hora de la jornada eran Banco Santander (-4,63%), Acerinox (-4,56%), IAG (-3,90%), Fluidra (-3,89%) y Amadeus (-3,89%).

Trump ha asegurado durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que España es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a incrementar el gasto en defensa hasta el mínimo del 5% fijado del PIB.

El mandatario estadounidense ha expresado su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España porque "son hostiles" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", señaló desde Ankara.

A nivel europeo, y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, los principales índices también experimentaban caídas significativas: el británico FTSE 100 se dejaba un 1,49%, el francés Cac 40 un 2,14%, el alemán Dax un 2,36%, el italiano FTSE MIB un 1,68% y el Euro Stoxx 50.