El Partido Popular ha decidido abordar directamente uno de los problemas más graves que afectan a la economía española: el absentismo. Concretamente, el pasado martes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió durante una intervención en su reunión con el Círculo de Empresarios Vasco que este fenómeno "es algo que España no se puede permitir". Del mismo modo, llegó a señalar que "esto es un cáncer que no podemos pagar".

Como era de esperar, han llovido las críticas contra Feijóo desde la izquierda. De este modo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los líderes sindicales e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reaccionado a estas palabras del presidente del PP. Sin embargo, desdela formación no reculan ante la presión de la izquierda e insisten en defender la necesidad de buscar soluciones al respecto.

En este sentido, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha explicado en Es Noticia, el programa de informativos de esRadio, por qué el absentismo es uno de los grandes lastres de nuestra economía. Durante su intervención, el representante del Partido Popular y diputado en el Congreso también ha comentado otras cuestiones de relevancia económica, como la reforma del sistema de financiación autonómica y las tensiones geopolíticas con EEUU.

Acabar con el fraude en las bajas

En una entrevista en esRadio, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido este miércoles al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien en el día de ayer hizo referencia a la necesidad de abordar el impacto económico que supone el absentismo laboral. De este modo, Bravo ha criticado a quienes desde la izquierda política han salido a criticar a Feijóo por la postura expresada con respecto a este problema.

"Parece mentira que no sepan ni lo que hacen ellos, porque ya en el 2024 crearon un grupo de trabajo, porque la ministra Elma Saiz dijo que esto era un problema muy grave para la economía", ha recordado Bravo. De hecho, ha incidido en que desde el Gobierno "no han hecho nada desde el 2024 hasta el 2026, y en el 206 lo que han hecho es un Observatorio", señalando al mismo tiempo que "la OCDE les ha pedido explicaciones, y Sánchez ha dicho que no puede aprobar un real decreto con medidas porque no hay acuerdo".

Así las cosas, Bravo ha afirmado que "el presidente Feijóo ha sido valiente de poner el foco sobre un problema que en el año 2018 costaba 14.000 millones a los españoles y que hoy cuesta más de 33.000 millones al conjunto de los españoles". De este modo, ha insistido en que "poner esto encima de la mesa es necesario y es el camino, porque si no queremos ver los problemas pues nunca encontraremos soluciones", denunciando además que "Sánchez, en este camino, lo que es gestionar y trabajar no es lo que más le gusta".

Por otra parte, Bravo ha explicado que el coste directo derivado del absentismo alcanza los 33.000 millones al año, lo que supone "aproximadamente un tercio del gasto en Sanidad, la mitad del gasto en Educación y todo el presupuesto en la Comunidad de Madrid". En este sentido, en relación con las posibles soluciones contra este fenómeno, Bravo ha destacado en primer lugar la importancia del "diálogo social". Al respecto, ha destacado que Feijóo "ha dicho que tiene que estar el Estado por la parte de INSS, tienen que estar las comunidades autónomas por la atención primaria, tienen que estar los sindicatos y tiene que estar la patronal".

Asimismo, Bravo ha defendido que "hay que leer y escuchar lo que han hecho algunos centros, como por ejemplo la AIReF, un órgano independiente que ha hecho una lista de cuestiones en las que podemos o debemos trabajar, como por ejemplo la necesidad de la interoperabilidad entre los distintos organismos que tienen que trabajar esta cuestión". Del mismo modo, como ha recordado Bravo, este organismo también "ha hablado de la incorporación paulatina bajo la supervisión del médico, como se están haciendo en los países del norte", además de "hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de aquellos casos con mayores de incidencia o con mayor situación de vías de baja".

Sin embargo, quizás lo más interesante de la iniciativa del PP sea su intención de acabar con el fraude en las bajas laborales. "El lunes faltan a trabajar cada semana 1,7 millones de personas, el doble de las personas que faltan un viernes", ha aseverado al respecto, incidiendo en que "el 50% de las bajas se acumula sobre el 10% de los trabajadores y cada año esto sigue creciendo de una manera disparada".

En este contexto, Bravo ha querido destacar que, sólo el coste de contratación, ha crecido en 4.300 millones de euros entre 2024 y 2025. Por otra parte, ha señalado que "si hablamos de lo que significaría la sustitución de estos trabajadores, serían más de 70.000 millones". Del mismo modo, ha subrayado que, en términos de PIB, si no se sustituye a estos trabajadores, el coste de lo que se deja producir alcanza los 150.000 millones al año.