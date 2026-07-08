El robot español que sabe exactamente cuándo una fruta está dulce y la recoge sola

El consorcio tecnológico integrado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), junto a las empresas Nutai, Greenvision e Inderen, ha completado con éxito el desarrollo del proyecto Dragonbot. Esta iniciativa de investigación aplicada ha dado como resultado un nuevo sistema inteligente y automatizado para la recolección de cultivos de alto valor en invernaderos sostenibles, centrándose específicamente en la producción de pitaya o fruta del dragón en la Comunidad Valenciana.

El proyecto, subvencionado por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) bajo el número de expediente INNEST/2023/154, ha culminado su fase final con una demostración en campo en la Finca Mi Pitaya, ubicada en Puzol (Valencia). Durante esta jornada, los asistentes comprobaron de primera mano el funcionamiento del prototipo en un entorno real de producción, el cual ejecuta una recolección escalonada y precisa según las condiciones de cada pieza.

Inteligencia artificial para medir el azúcar del fruto

La tecnología de Dragonbot se apoya en un sistema predictivo desarrollado por Greenvision, fundamentado en un modelo de inteligencia artificial que evalúa de manera no destructiva el estado de madurez de la pitaya. Este software es capaz de predecir las unidades de azúcares (sólidos solubles) de la fruta a partir de su morfología externa, determinando de forma automática si se encuentra en el punto óptimo para su comercialización.

Para entrenar y validar estos algoritmos, los investigadores realizaron análisis exhaustivos sobre 711 frutos en madurez comercial de las variedades Nevada, Purple y Thai. Durante los ensayos se contrastaron los datos ópticos con mediciones destructivas de peso, acidez titulable y firmeza de la pulpa —esta última testada mediante una máquina universal de ensayo de tensión-deformación Ibertest a una velocidad constante de 1,67 m/s—. Adicionalmente, un prototipo de análisis de imagen en el rango visible y ultravioleta analizó 144 frutas para extraer variables de color RGB, perímetro de contorno, área y diámetros.

Visión artificial y guiado robótico de precisión

La empresa Nutai asumió el diseño y desarrollo del sistema de visión artificial, el componente crítico encargado de localizar físicamente las pitayas dentro del follaje del invernadero y guiar con precisión milimétrica el brazo robótico. Este módulo de visión artificial avanzada permite al sistema identificar correctamente el objetivo y estimar su calidad, garantizando que el proceso de recogida se realice de manera segura, eficiente y libre de daños mecánicos en la corteza de la fruta.

Una vez que la visión localiza el fruto y la inteligencia artificial confirma su madurez, los algoritmos calculan la trayectoria óptima para el brazo robótico. El Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial AI2 de la UPV se encargó de la integración, programación y control del brazo articulado, así como del codiseño de una garra especializada capaz de cortar el pedúnculo de forma limpia, replicando la técnica del corte manual.

Invernaderos agrovoltaicos y autonomía en campo

El despliegue operativo del robot se realiza mediante una plataforma móvil autónoma diseñada por el Agricultural Robotics Laboratory de la UPV. Este vehículo autónomo (AGV) se desplaza de manera totalmente automatizada entre las líneas de cultivo de la explotación agrícola. El sistema integrado definitivo completó sus primeras fases de prueba en la Finca experimental Picassent Solar, una instalación de la empresa Inderen.

Este entorno de cultivo protegido destaca por su alto grado de monitorización y automatización. Inderen aportó al consorcio su experiencia en infraestructuras agrícolas sostenibles que integran paneles fotovoltaicos para generar energía limpia y sensores climáticos que optimizan el uso de agua y fertilizantes. El proyecto Dragonbot ha dispuesto de un presupuesto total de 115.746,64 euros, recibiendo una subvención de 69.247,98 euros para establecer las bases de la futura transferencia tecnológica al sector agrícola mediterráneo.