El absentismo es uno de los problemas que más preocupan a los empresarios, puesto que lastra la actividad de las compañías y eleva los costes que deben asumir las empresas. Concretamente, como hemos informado en Libre Mercado, las estadísticas muestran que 1,7 millones de trabajadores permanecen de baja todo el año. Del mismo modo, hemos explicado que el número de procesos de baja iniciados en 2025 alcanzó los 9,1 millones tras incrementarse un 7,13% con respecto al año anterior, siendo este incremento del 133% desde 2015.

Pero este fenómeno afecta también al resto de trabajadores, puesto que en muchos casos deben hacerse cargo de las tareas que los empleados ausentes no llevan a cabo. Por todo ello, es importante que los partidos políticos asuman la responsabilidad de solucionar este problema, sobre todo teniendo en cuenta que el incremento del absentismo viene determinado en buena medida por los incentivos que da el sistema de Seguridad Social a los trabajadores.

El "cáncer" del absentismo

En este contexto, durante una intervención este pasado martes en su reunión con el Círculo de Empresarios Vasco —en la que participó también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán—, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiso destacar el problema que supone este fenómeno para las empresas y el conjunto de la economía española. Concretamente, Feijóo defendió que este fenómeno "es algo que España no se puede permitir". En este sentido, ha suscitado una gran polémica que el presidente del PP asegurara que "esto es un cáncer que no podemos pagar".

En su discurso, Feijóo también ha cuestionado que un trabajador cobre igual cuando va a trabajar en referencia a los complementos salariales que incluyen las empresas en sus convenios colectivos, y como pide la CEOE. De este modo, el líder del PP se preguntó que "si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar… ¿qué quieren que les diga?".

"Si además la Administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", añadió.

Del mismo modo, incidió en que "todo aquello que supere un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude y, por tanto, creo que ese asunto debemos de retomarlo con las Comunidades Autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos". De hecho, para mostrar su postura al respecto, Feijóo defendió además que "si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos a un acuerdo, pues ¿qué le vamos a hacer?".

El PP reacciona ante el problema del absentismo

Las declaraciones de Feijóo se enmarcan en una reacción conjunta del PP en relación con el problema que supone el absentismo. En este sentido, en declaraciones al programa La Mirada Crítica de Telecinco, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido que el crecimiento en las bajas laborales está relacionado con el absentismo laboral, recordando además que los lunes "faltan casi 1.700.000 personas a trabajar, casi el doble de los que faltan un viernes". Al respecto, ha explicado que en el año 2018 el coste del absentismo era de 14.000 millones, mientras que en el año 2025 alcanzó los 33.000 millones.

Del mismo modo, Bravo publicó ayer un mensaje en redes sociales donde defendía que "el absentismo es un problema con impacto para las arcas públicas, y, sobre todo, para los propios trabajadores". De esta forma, señalaba que "al margen de ello, a este Gobierno de la corrupción no se le puede tomar en serio, pero a los que madrugan sí les importa que otros se aprovechen de su trabajo".

El absentismo es un problema con impacto para las arcas públicas, y, sobre todo, para los propios trabajadores. Al margen de ello, a este Gobierno de la corrupción no se le puede tomar en serio, pero a los que madrugan sí les importa que otros se aprovechen de su trabajo. — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) July 7, 2026

Por su parte, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha advertido este miércoles de que el absentismo se ha disparado "sin que el Gobierno haga absolutamente nada". De esta forma, ha señalado que "el 70% de los españoles nunca cogen una baja, pero el absentismo se ha disparado sin que el Gobierno haga absolutamente nada".

En consecuencia, señala el vicesecretario de Economía del PP, las empresas se encuentran "asfixiadas", los trabajadores que no se dan de baja tienen que cargar con el trabajo que no realizan aquellos que se ausentan y, con todo, se eleva también el coste para la Seguridad Social hasta los 18.400 millones de euros. En este sentido, Nadal ha asegurado que "acabar con el abuso es defender al trabajador".

Críticas de la izquierda

Sin embargo, estas palabras no han sentado demasiado bien en la izquierda. Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó a las palabras de Feijóo con un mensaje en redes sociales donde asegura que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". De este modo, afirmaba que "nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", defendiendo que "los derechos no se recortan. Se defienden".

Quien llama "cáncer" a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Los derechos no se recortan. Se defienden.… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 7, 2026

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra la propuesta del presidente del Partido Popular de que un trabajador de baja cobre menos, ante el "sorprendente" aumento del absentismo laboral. "Estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es", ha señalado la vicepresidenta primera en un mensaje publicado en la red social Bluesky.

En este sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han cargado contra las declaraciones de Feijóo asegurando que "no es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar". Para Sordo, es un despropósito iniciar un debate sobre las bajas que afectan a millones de personas trabajadoras en España desde "falsedades". "No es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar. No es verdad que el 40% de las bajas en nuestro país se ven en fraude de ley", ha remarcado en declaraciones difundidas a los medios.

Además, Sordo ha desmentido que los médicos den la baja sin que exista una enfermedad, ni que en España se cobre lo mismo trabajando que estando de baja. "La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro país", ha añadido.

"Lo que no es de recibo es que ni la patronal ni el responsable del Partido Popular demonicen a las personas que se ven obligadas a coger la baja y hagan un relato absolutamente tendencioso. No vamos a transigir. No se puede considerar que sean los trabajadores que sufren las enfermedades los causantes y los culpables de esas enfermedades", ha enfatizado.

En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación y considera que meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias "es un disparate".