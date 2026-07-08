Los extranjeros aportan sólo el 5,19% del IRPF pese a ser el 14% de la población

Hace sólo unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció un discurso a favor de la regularización masiva de inmigrantes en el que exponía razones económicas para justificar sus políticas migratorias, a pesar de los problemas que esta medida está generando en la Administración Pública. Aunque ya explicamos aquí que sus propios datos le contradecían (pues con menor inmigración crecería el PIB per cápita de los españoles), la realidad va mucho más allá de esas cifras.

Si hablamos de la aportación de los extranjeros al pago de impuestos, especialmente del IRPF, que es la figura impositiva que representa la mayor parte de la recaudación (entre el 40% y el 50% del total), más de uno se llevará una sorpresa al descubrir cuál es el peso real de la inmigración en el total recaudado por este impuesto.

El IRPF es el impuesto que más recauda

En los últimos días se ha publicado la Estadística de los declarantes del IRPF correspondiente a 2024 (los datos más actualizados disponibles). En ella se detalla tanto el número total de declarantes (españoles y extranjeros) como su aportación a las arcas públicas. Al igual que hicimos en el artículo publicado hace unos meses, donde mostramos que los extranjeros aportaron en 2023 sólo el 5,25% de la recaudación total del IRPF pese a representar el 13,2% de la población, en esta ocasión seguiremos el mismo procedimiento con los datos de 2024.

De esta forma, si observamos la siguiente tabla de la Agencia Tributaria podremos ver cuántos extranjeros salieron a pagar en 2024 y cuánto aportaron a la recaudación de IRPF:

Como se puede ver en la imagen, hubo un total de 1,1 millones de declaraciones de contribuyentes extranjeros que acabaron generando una cuota positiva en 2024, lo que supuso una aportación total de 6.894 millones de euros por pago de IRPF. Es decir, la contribución de los extranjeros a la recaudación del IRPF en 2024 fue de 6.894 millones de euros.

Ahora bien, estos datos hay que compararlos con el total de declaraciones en 2024 (sumando a españoles y extranjeros) y comprobar el porcentaje sobre la recaudación total de IRPF provino de extranjeros. Así pues, en la siguiente tabla podemos ver todas las declaraciones (españoles y extranjeros) y la recaudación por esta figura impositiva:

Los extranjeros aportaron sólo el 5,19%

Tal y como ilustra la tabla, en 2024 hubo un total de 17,11 millones de declaraciones con cuota resultante positiva, las cuales se reparten en 16.016.218 españoles y 1.101.001 extranjeros. En cuanto al aporte de los españoles al total de recaudación por IRPF, tenemos que fue de 125.966 millones de euros (sobre un total de 132.861 millones). Por su parte, los extranjeros aportaron 6.894 millones de euros. Es decir, mientras los españoles aportaron el 94,81% de la recaudación, los extranjeros aportaron el 5,19% del total.

Aquí hay que tener también en cuenta que, según datos del INE, la población extranjera en 2024 representó el 14,06% de la población en España. Es decir, mientras que los extranjeros supusieron en 2024 el 14,06% de la población, su aportación al IRPF sólo fue del 5,19% del total recaudado, sólo un 36,9% de lo que les correspondería por su peso demográfico. Estos datos empeoran los ya vistos en 2023, cuando aportaron el 5,25% del total recaudado siendo el 13,2% de la población.

En el siguiente gráfico se puede observar perfectamente la situación que describimos:

El IRPF recaudó el 45,07% del total en 2024

Hay que recordar que el IRPF es el impuesto más recaudatorio de todos, y que en el año 2024 supuso el 45,07% de todo lo recaudado por Hacienda. Por lo tanto, estamos hablando del impuesto más importante con diferencia. Esta menor aportación de los extranjeros al IRPF se debe, en buena medida, a algo que ya hemos explicado en otras ocasiones: por regla general, suelen ocupar empleos de menor valor añadido y, por tanto, perciben salarios más bajos. Como consecuencia, en muchos casos no tienen obligación de presentar la declaración de la renta y, cuando sí la presentan, la cuota que acaban pagando es reducida.

Con lo cual, y a pesar de lo que pueda afirmar el presidente del Gobierno sobre la necesidad casi imperiosa de aumentar la inmigración en España para, entre otras cosas, sostener el Estado del Bienestar, la realidad indica lo contrario: la aportación de los extranjeros al pago de impuestos como el IRPF se sitúa muy por debajo de su peso demográfico en el país.