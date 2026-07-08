Marina Rivers compara su campaña del chándal sanchista con el Mundial o la Navidad

El empeño del Gobierno de Pedro Sánchez por camuflar su propaganda institucional tras el sentimentalismo y el lenguaje de las redes sociales ha terminado por estallarle a una de sus principales aliadas digitales. La influencer Marina Rivers se ha visto obligada a emitir un comunicado tras el aluvión de críticas y reproches recibidos por prestar su imagen a 'Dmocracia', la marca de ropa financiada con fondos públicos dentro de la campaña '50 años de España en libertad' implementada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Lejos de entonar el mea culpa por participar en una estrategia de agitación que la oposición tacha de "despilfarro ideológico", Rivers ha optado por el ataque y la relativización del dinero de los contribuyentes. En un vídeo difundido en sus perfiles, la joven no ha dudado en equiparar el polémico proyecto textil del Ejecutivo con grandes partidas presupuestarias del Estado.

"RTVE ha pagado 55 millones de euros por los derechos de la emisión del mundial. Hay gente a la que no le gusta el fútbol. La visita del Papa ha costado entre 25 y 26 millones de euros. Hay gente que es atea. Iluminar la ciudad de Madrid en Navidad cuesta aproximadamente 7 millones. Hay gente a la que no le gusta la Navidad. Igual que los presupuestos que se destinan a los toros, que se destinan al colectivo, que se destinan a infinidad de cosas", la influencer intentó desarmar las críticas de los contribuyentes bajo la premisa de que las inversiones estatales siempre se dividen según el criterio del Gobierno de turno y no siempre satisfacen los gustos de todos los ciudadanos.

"No me hagáis la demagogia de que esto podría haber sido para los niños con cáncer", ha dicho defendía defendido de las críticas.

El negocio de la "democracia" en las redes sociales

"El gasto en publicidad institucional este año es de 270 millones de euros. Entonces, las partidas presupuestarias se dividen en lo que al gobierno le da gana gana", ha explicado.

La campaña, que busca movilizar el voto emocional de los jóvenes vinculando la vestimenta con el posicionamiento político (con lemas tan absurdos como "cuando te vistes, te posicionas"), forma parte de un paquete de transferencias de crédito que roza los 15 millones de euros públicos. A pesar de la magnitud de la cifra, Rivers ha intentado desvincularse de la gestión directa asegurando que esa "no es su ventanilla" y defendiendo la naturaleza comercial del encargo. "Una empresa privada, que esa empresa es contratada por el gobierno", ha aclarado, "pero yo no tengo ningún tipo de contrato con el gobierno de España".

Según el relato de la influencer, la acción publicitaria de divulgación en la que ha participado junto a otros perfiles afines como Sara Fructuoso tuvo un coste de rodaje e intermediarios de unos 200.000 euros, de los cuales ella afirma percibir únicamente un 10% tras el desglose de tarifas de agencias e impuestos, es decir, 20.000 euros. "Yo he cobrado por mi trabajo. Para mí era una campaña blanca, porque ¿quién estaría en contra de celebrar la democracia?", ha esgrimido, obviando el evidente uso partidista que Moncloa realiza de este tipo de efemérides.

Asimismo, ha asegurado que el chándal "es simplemente para sortearlo, es una acción, una cápsula alrededor de conectar con la juventud, no se va a vender", y ha insistido, "el Gobierno no ha sacado una marca de ropa".

Anuncio de donación ante el descontento generalizado

Acostumbrada a exhibir una supuesta superioridad moral en espacios televisivos, donde ha llegado a tildar de "ignorantes" a quienes cuestionan el infierno fiscal español, Rivers ha querido zanjar la polémica presumiendo de su capacidad económica: "A mí no me vengáis con la historia de 'con mis impuestos', que yo pago más impuestos que tú y estoy orgullosa de pagarlos".

No obstante, ante la presión de la opinión pública y el evidente daño a su marca comercial, la creadora de contenido ha anunciado que donará de forma íntegra el dinero percibido por esta campaña a una organización benéfica destinada a la investigación contra el cáncer o la ELA.

Pese a todo el revuelo, Rivers ha dejado claro que nunca llueve al gusto de todos y que "tú puedes criticar un presupuesto público, lo puedes criticar". La 'influ' ha vuelto a poner de manifiesto cómo el sanchismo riega con el dinero de todos los españoles a los altavoces del progresismo más frívolo.