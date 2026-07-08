La plataforma Menos Turismo, Más Vida, convocante de una manifestación contra la masificación turística prevista para el próximo 26 de julio en Palma, ha difundido en sus redes sociales un manual con instrucciones para llevar a cabo acciones de sabotaje contra negocios vinculados al turismo y al sector inmobiliario.

El documento propone realizar acciones "contra la turistificación" mediante sabotajes de baja intensidad, como pintadas o el bloqueo de cerraduras, dirigidas contra viviendas de alquiler vacacional, inmobiliarias y otros establecimientos que el colectivo considera "relacionados con la gentrificación".

Entre las recomendaciones incluidas en el manual figura estudiar previamente el recorrido hasta el objetivo para detectar cámaras de seguridad, evitar la presencia de policías o vigilantes privados, repartir tareas entre los participantes y vestir ropa oscura y amplia.

La plataforma también aconseja ocultar el rostro y cubrir elementos identificativos como tatuajes para dificultar la identificación de quienes participen en estas acciones. El colectivo señala expresamente como uno de los objetivos los carteles de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que mantiene una campaña de bienvenida dirigida a los turistas.

Hay mensajes que cobran más sentido en determinados lugares En la principal puerta de entrada a Mallorca recordamos una idea muy sencilla: This is your holiday. This is our home Ayudadnos a cuidar lo que hace única a nuestra isla Let's all care 💚#ThanksForVisitingMallorca pic.twitter.com/lh2dwxF6N0 — FEHM (@fehmallorca) July 7, 2026

"Ha llegado la hora"

El manual anima a los participantes a ser "creativos" y a "decorar" fachadas de negocios turísticos, lanzar pintura, bloquear cerraduras y colocar carteles convocando la manifestación del 26 de julio.

"Pensad en todo lo que queremos echar de la isla", señala el documento difundido por la organización. La plataforma defiende que este tipo de actuaciones constituyen una "acción directa no violenta" frente a un modelo turístico que, a su juicio, "ahoga" a la sociedad mallorquina.