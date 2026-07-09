Bruselas pone en alerta al porcino español con una reforma de bienestar animal que llegará en 2027

La Comisión Europea ha abierto un nuevo frente para el sector porcino. Dentro de la Estrategia Europea para la Ganadería aprobada el pasado martes, Bruselas se compromete a presentar en 2027 una propuesta específica para revisar las normas de bienestar animal aplicables a las explotaciones de cerdos.

Por ahora, la Comisión apenas ofrece detalles. El documento aprobado este martes no incluye un borrador legislativo ni concreta qué medidas pretende imponer. Sin embargo, el anuncio ha despertado inquietud en un sector fundamental para España, primer productor de porcino de la Unión Europea y uno de los mayores exportadores mundiales de carne de cerdo.

Un expediente que lleva años preparando

La revisión de la normativa de bienestar animal para el porcino no surge de la nada. La Comisión Europea lleva años analizando posibles cambios para actualizar una legislación que muchos consideran desfasada. Y, aunque el contenido definitivo sigue siendo una incógnita, las principales pistas apuntan a un endurecimiento de las condiciones en las explotaciones.

Entre las medidas que podrían acabar formando parte de la futura propuesta figura una limitación del uso de las jaulas de maternidad, donde las cerdas permanecen inmovilizadas durante el parto y la lactancia. Se trata de una de las principales reivindicaciones de las organizaciones animalistas y, al mismo tiempo, de uno de los aspectos que más preocupa al sector por el elevado coste que tendría adaptar las instalaciones.

Bruselas también estudia reforzar el control sobre el raboteo, el corte de la cola de los lechones, una práctica que la normativa europea solo permite de forma excepcional, pero que la propia Comisión reconoce que continúa realizándose de manera habitual en numerosas explotaciones.

A ello podrían sumarse nuevas exigencias de espacio para los animales, la obligación de incorporar materiales como paja u otros elementos para favorecer su comportamiento natural

España, especialmente expuesta

La incertidumbre preocupa especialmente en España, primer productor de porcino de la Unión Europea y uno de los mayores exportadores mundiales de carne de cerdo. Cualquier endurecimiento de la normativa comunitaria tendría un impacto directo sobre miles de explotaciones, muchas de las cuales podrían verse obligadas a acometer importantes inversiones para adaptar sus instalaciones a los nuevos requisitos, con el consiguiente incremento de costes y una posible pérdida de capacidad productiva.

Consciente de esa preocupación, la propia Comisión señala en la estrategia aprobada este martes que cualquier reforma irá acompañada de periodos transitorios y de mecanismos de apoyo financiero para facilitar la adaptación de las explotaciones.