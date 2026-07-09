El Banco Europeo de Inversiones de Calviño destina 365 millones a carreteras y ferrocarriles en Marruecos

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por la exvicepresidenta del Gobierno español Nadia Calviño, ha aprobado un nuevo paquete de financiación de 365 millones de euros destinado a mejorar las infraestructuras de transporte de Marruecos. La operación refuerza la creciente apuesta de la institución comunitaria por el país magrebí y se produce en un momento en que Rabat concentra una parte cada vez mayor de los recursos movilizados por el Banco Europeo fuera de las fronteras de la Unión Europea. Todo ello, además, mientras España presenta un déficit de inversión cada vez más acusado en carreteras y ferrocarriles.

Según los acuerdos anunciados por el BEI, 300 millones de euros se destinarán a la Agencia Nacional de Carreteras de Marruecos para reforzar y mejorar la resiliencia de la red viaria del país, mientras que otros 65 millones financiarán proyectos ferroviarios gestionados por la Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF). A esta última actuación se suma además una subvención de 15 millones de euros aportada por la Unión Europea para apoyar la modernización de la red ferroviaria marroquí.

Durante la presentación de los acuerdos, Calviño defendió que estas inversiones buscan mejorar la movilidad y la conectividad entre Europa y África, al tiempo que destacó que el BEI ha multiplicado por tres su financiación en Marruecos durante los últimos cuatro años. La presidenta de la institución comunitaria señaló que la entidad ha incrementado especialmente su apoyo a proyectos de transporte, gestión del agua y educación en el Reino alauí.

La nueva financiación se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de las infraestructuras marroquíes. El país norteafricano mantiene ambiciosos planes de expansión de sus redes ferroviarias y de carreteras, incluyendo nuevas conexiones de alta velocidad y proyectos asociados a la organización conjunta del Mundial de fútbol de 2030, que España organiza junto a Portugal y Marruecos sin que el país norteafricano haya aceptado aún que la final de la competición se celebre en suelo europeo.

Cada vez más proyectos fuera de la UE

La decisión vuelve a poner el foco sobre el creciente volumen de recursos que el BEI canaliza hacia proyectos situados fuera de la Unión Europea. Aunque la entidad tiene entre sus funciones apoyar iniciativas de cooperación y desarrollo en países socios, sus accionistas son los Estados miembros de la UE y su misión principal está ligada al desarrollo económico y la cohesión del espacio comunitario.

El anuncio también tiene una evidente lectura política en España. Calviño, que abandonó el Gobierno de Pedro Sánchez para asumir la presidencia del BEI en 2024, vuelve a aparecer como una dirigente del PSOE vinculada a decisiones que favorecen a Marruecos, un país con el que España mantiene una relación estratégica pero también marcada por episodios recurrentes de tensión diplomática, disputas migratorias y diferencias en cuestiones como el Sáhara Occidental.

Mientras tanto, el Banco Europeo continúa ampliando su presencia en el país vecino. Las informaciones del propio BEI apuntan a que la entidad prevé movilizar más de 700 millones de euros en Marruecos a lo largo de 2026, consolidando una tendencia de creciente implicación financiera en los grandes proyectos de infraestructuras impulsados por Rabat, precisamente en campos donde países como España presentan un creciente déficit inversor, como son las carreteras y ferrocarriles.