La campaña del Gobierno para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco ha vuelto a generar una nueva polémica después de que la influencer Marina Rivers promocionara 'Dmocracia', la marca de ropa creada por el Ejecutivo. Como hemos informado en Libre Mercado, el coste total de la campaña ha ascendido a 386.000 euros. Concretamente, los costes de producción de las prendas de ropa han ascendido hasta los 185.215 euros. Por su parte, el presupuesto máximo para la difusión en redes sociales ha sido de 193.900 euros.

Para apoyar la campaña, las influencers que la han protagonizado han publicado diversos vídeos y fotografías en sus redes sociales con el fin de promocionar esta marca de ropa, acompañado todo ello de sesudos lemas como "nuestros derechos son como nuestras prendas" o "cuando te vistes, te posicionas". En este sentido, la influencer Sara Fructuoso afirmaba que "me propusieron una idea que me encantó: sacar la Dmocracia de los libros de historia y traerla a nuestro día a día".

Sin embargo, el ridículo no queda ahí. Lo cierto es que toda esta campaña también ha sido desarrollada en el marco de las fiestas del Orgullo en Madrid. Así, en distintas publicaciones en redes sociales podemos ver cómo un grupo de bailarines ejecutaban una coreografía vistiendo las prendas de la marca Dmocracia mientras sonaba de fondo la canción Eres demócrata y no lo sabes.