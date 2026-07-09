Las frases de Marina Rivers con las que se ha ganado a Pedro Sánchez

La influencer Marina Rivers ha protagonizado una sonada polémica en las últimas horas relacionada con la campaña propagandística del Gobierno que lleva el título 'Dmocracia'. Como hemos informado en Libre Mercado, el Ejecutivo acaba de desvelar cuál ha sido el coste de esta campaña: 386.000 euros en total. Concretamente, los costes de producción de las prendas de ropa han ascendido hasta los 185.215 euros, mientras que el presupuesto máximo para la difusión en redes sociales ha sido de 193.900 euros.

En cualquier caso, esta campaña ha reabierto el debate sobre la utilización que hace el Gobierno de creadores de contenidos, comunicadores e influencers que defienden públicamente los discursos que le interesan al Ejecutivo. En este sentido, en relación con el 'Año Franco' de Pedro Sánchez, en Libre Mercado hemos informado de cómo el Gobierno regó con dinero público —aprovechando la ocasión— a comunicadores como Alan Barroso o Quequé. Precisamente, la influencer Marina Rivers es uno de estos casos.

Seduciendo a Sánchez

Es evidente que, si tiene que elegir a alguna personalidad para protagonizar una campaña propagandística, el Gobierno recurra a comunicadores o influencers de izquierdas que hayan mostrado un claro alineamiento con el discurso que se pretende difundir desde el Ejecutivo. En este sentido, Marina Rivers se ha expresado en distintas ocasiones en relación a temas como los impuestos con el tono que, precisamente, más interesa a la izquierda en general y a Pedro Sánchez en particular.

Así, Marina Rivers ha llegado a criticar en intervenciones televisivas a aquellas personas que se muestran en contra de una excesiva carga fiscal, a quienes considera "ignorantes". Del mismo modo, en un vídeo publicado en redes sociales, la influencer aseguró que "yo pagando el tipo máximo de porcentaje —del IRPF— que se puede pagar, sigo defendiendo este sistema y sigo defendiendo la redistribución de la riqueza".

cuestiónate por qué los defensores férreos de la libertad y los que acusan a los demás de esta falta de libertad son los primeros que intentan machacar, silenciar y educar a una persona como yo que no dice lo que ellos quieren pic.twitter.com/3u93SpXxo6 — riverss (@_riverss_) January 13, 2026

En este sentido, uno de los temas recurrentes que ha tratado Marina Rivers al hablar de impuestos ha sido el sistema tributario de Andorra, que aprovecha para criticar a los influencers que se trasladan al país. Así, en un vídeo ironizaba sobre esta cuestión afirmando, en tono sarcástico y paródico, que se había mudado a Andorra. "Como dijo un grande, tengo estos principios, pero si no te gusta, tengo otros", bromeaba, señalando que "si no puedes con tu enemigo, únete a él". En este mismo vídeo, Rivers ironizaba con que "me he cansado de pagar el 47% y quiero pagar un 10".

En esta misma línea, Marina Rivers también ha respondido en alguna ocasión a las críticas de otros influencers que, como RickyEdit, tienen un discurso diferente. "Buscas excusas para justificar tu insolidaridad y tu avaricia", señalaba, añadiendo que "no te has ido a Andorra porque los políticos roben, te has ido a Andorra porque eres egoísta y no quieres tributar en este país".

Además, en este vídeo Rivers tiraba de la clásica demagogia con la que desde la izquierda se pretende asociar el patriotismo y los valores de solidaridad con el pago de impuestos. "Soy clase obrera y he nacido clase obrera", aseguraba en el vídeo Rivers, que relacionaba el pago de tributos con la financiación de servicios públicos e infraestructuras.

Ricky suéltame el brazo de verdad, que tengo que subir bailecitos a TikTok jajajajaja pic.twitter.com/hNKggDYgt6 — riverss (@_riverss_) August 20, 2025

Resulta llamativo que personas como Marina Rivers se consideren a sí mismos "clase obrera" y que, aun contando con todo tipo de lujos y privilegios —a la vista está, al contar con el favor del Gobierno—, digan tener "conciencia de clase". "¿Por ser una privilegiada no me puedo interesar de los jóvenes en este país?", se preguntaba en otro vídeo de forma retórica para defender que "todo lo que tengo me lo he ganado yo".

No obstante, como muestra de la catadura moral de este tipo de personas, cabe destacar que, en este mismo vídeo, con el fin de mostrar cómo la situación del país también supone una preocupación para ella —porque considera que, de algún modo, también se ve afectada como joven—, lamentaba que "aunque yo tenga dinero, con el precio de la vivienda, en lugar de comprarme tres casas, me puedo comprar una".

Todo ello muestra que la forma en que los creadores de contenido, influencers y comunicadores pueden ganarse el favor y el beneplácito del poder político es defendiendo públicamente aquellas ideas que, precisamente, se quieren difundir desde él. Y esto resulta especialmente rentable con gobiernos como el de Pedro Sánchez, que cuentan con una excepcional predisposición al propagandismo.