¿Por qué se alinea Sánchez con un régimen como el de Cuba?

De un tiempo a esta parte hemos visto cómo el orden internacional resultante del fin de la Guerra Fría se ha comenzado a resquebrajar. Estamos asistiendo a la configuración de un nuevo orden internacional en el que potencias como China lideran el avance del bloque antagonista al occidental. En este contexto, resulta especialmente interesante preguntarse por la posición que ha tomado España. ¿De qué lado está nuestro Gobierno? ¿Con quién nos quiere posicionar?

Es posible que, en plena cumbre de la OTAN en Ankara, Sánchez haya tenido que dar su brazo a torcer tras las palabras de Trump pidiendo cortar los lazos comerciales con España. Si no, ¿por qué iba a salir diciendo que hablaron de fútbol como si nada? Es más, ahora Trump dice que España "se ha redimido por completo".

En cualquier caso, lo cierto es que —Zapatero mediante— España se ha alejado en los últimos años de todos aquellos socios con los que debería estar. Y, como muestra, cabe destacar el alineamiento y apoyo de nuestro Gobierno al régimen castrista —entre otros—.

Así las cosas, el IJM acaba de publicar un informe titulado El coste de sostener el castrismo que cuantifica en cerca de 5.000 millones de euros la ayuda financiera prestada por el Gobierno español a la tiranía cubana. De hecho, el IJM incide en que "estas medidas de alivio se están intensificando en los últimos años, bajo mandato de Pedro Sánchez, contribuyendo a apuntalar una dictadura criminal que ha provocado décadas de miseria y represión en la isla".