Sánchez gasta 21.296 millones de euros en pagar el IMV a casi 4 millones de subsidiados

El Ministerio de Seguridad Social ha publicado esta semana los últimos datos referentes al Ingreso Mínimo Vital (IMV) del pasado mes de junio. Según las cifras oficiales, este subsidio ha llegado en el sexto mes del año 2026 a "860.458 hogares en los que viven 2.627.344 personas" presume el departamento de Elma Saiz.

¿Qué es el IMV? El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia. Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación. Leer más

Estos números suponen un nuevo máximo histórico que sería motivo de preocupación para cualquier gobierno. Sin embargo, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideran una buena noticia que cada vez más personas y hogares necesiten de este recurso estatal para subsistir.

En concreto, en junio de este año había 123.591 prestaciones activas más del IMV que un año antes (un 16,8% más). En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en junio de 2026 se contabilizaron 373.943 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (16,6%).

"Que en siete de cada diez hogares beneficiarios convivan menores nos recuerda que el IMV es, sobre todo, una prestación pensada para proteger a las familias. En estos seis años ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de los hogares más vulnerables y hoy es una palanca de apoyo que ofrece estabilidad en los momentos de mayor dificultad", ha destacado la ministra de Seguridad Social.

Un coste de más de 21.000 millones

Desde su puesta en marcha en 2020, "el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 1,2 millones de hogares y beneficiado a más de 3,7 millones de personas", celebra la Seguridad Social, que desde hace meses no incluye en sus notas de prensa la cuantía total del IMV que lleva abonada el erario público desde que el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pusiera en marcha este subsidio.

Sin embargo, buceando en los datos de la Seguridad Social, es posible confirmar que, desde su creación y hasta el pasado mes de junio, las arcas públicas han gastado la friolera de 21.296 millones de euros en esta paga.

Más datos. Solo el pasado mes de junio, la nómina mensual del IMV ascendió hasta los casi 466 millones de euros con una cuantía media por hogar de 507 euros. Todas estas cifras contrastan con el relato de bonanza económica del Ejecutivo de Sánchez.

Desincentiva el empleo

Cabe recordar que ya han pasado seis años desde que José Luis Escrivá inaugurara un subsidio que ha generado perniciosos efectos tanto en el presupuesto público como en la inserción laboral. Por ejemplo, un demoledor informe de la Airef llegó a las siguientes conclusiones sobre las decisiones laborales de sus beneficiarios:

Cobrar el IMV disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, aunque, llega a superar el 20% cuando se trata de nóminas altas o jóvenes.

A los que se quedan sin IMV, les aumentan las ganas de trabajar, un 7%.

Otro dato preocupante es que el 90% de los beneficiarios permanece más de doce meses cobrándolo, el 75%, supera los veinticuatro meses, y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de tres años. Por lo que no es una paga de emergencia.

Y es que, el resultado del estudio nos dice que las prestaciones de último recurso, como el IMV, influyen sobre el salario de reserva de los beneficiarios, que es el salario mínimo al que un trabajador estaría dispuesto a aceptar un empleo, lo que hace que menos gente esté dispuesta a trabajar.