Transportes fija un 73% de mínimos en el AVE por la nueva huelga en Renfe

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos del 73% en los trenes de alta velocidad de Renfe para la próxima huelga convocada por Sindicato Ferroviario en el operador público para el 15 de julio.

Según informa Renfe en un comunicado, estos servicios mínimos aseguran la prestación de 249 trenes de alta velocidad y larga distancia sobre los 343 previstos para ese día, por lo que los restantes 94 dependerán del seguimiento de la huelga.

La compañía recuerda que la anterior jornada de huelga del pasado 29 de junio se saldó solo con un seguimiento del 1,83%, por lo que previsiblemente muchos de esos trenes no asegurados seguirán prestándose.

No obstante, los viajeros pueden consultar en la web del Ministerio los trenes que no están incluidos en los servicios mínimos y que podrían ser cancelados.

En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en hora punta el 75% del servicio actual y, durante el resto de la jornada, el 50%.

En la Media Distancia, los servicios mínimos son del 66%, por lo que se aseguran 426 de los 650 trenes programados, quedando el resto, 224 trenes, a expensas del seguimiento de la huelga.

Sindicato Ferroviario (SF) convocó esta huelga tras lo que considera un "abandono premeditado" del servicio de Mercancías de la operadora pública, al tiempo que para denunciar los planes de privatización de las Mercancías mediante la alianza de Renfe con la multinacional Medway (filial de MSC).