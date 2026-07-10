Bruselas certifica que España es el país europeo donde más suben los impuestos

Denunciar el infierno fiscal en España suele provocar burlas y linchamientos en algunos platós de televisión, pero los datos de la Comisión Europea son bastante contundentes. Bruselas acaba de confirmar que España es el país de la Unión Europea donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década y se debe principalmente a una mayor recaudación derivada de los impuestos sobre el trabajo.

El dato aparece en el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, publicado este viernes por la Comisión Europea. Entre los periodos 2015-2019 y 2020-2024, la presión fiscal española aumentó 2,9 puntos del PIB, más que en cualquier otro Estado miembro.

Por detrás quedan Lituania (+2,3 puntos) y Luxemburgo (+2,2). En el lado contrario están Malta y Hungría, donde la presión fiscal incluso ha bajado 2,8 puntos.

El Estado recauda mucho más... gracias al trabajo

Bruselas deja poco margen para la interpretación. El informe asegura que este aumento de la recaudación se debe "casi por completo" a los impuestos sobre el trabajo.

Es decir, el Estado recauda mucho más porque trabajadores y empresas pagan más por el empleo. Mientras tanto, los ingresos procedentes de los impuestos sobre el capital apenas han crecido y los vinculados al consumo incluso han perdido peso.

El Impuesto que ya no existe en el resto de la UE

El informe también recuerda otra excepción española. España es hoy el único país de toda la Unión Europea que sigue cobrando un Impuesto sobre el Patrimonio. La Comisión no pide eliminarlo, pero sí advierte de que su eficacia depende mucho de cómo esté diseñado y de que la Administración sea capaz de aplicarlo correctamente.

Además, destaca que España es uno de los cuatro países europeos donde las Comunidades Autónomas tienen una importante capacidad para recaudar impuestos propios. En concreto, gestionan el 16,9% de todos los ingresos tributarios.

El informe también señala que en 2024 los impuestos representaron el 36,8% del PIB español, frente al 39,8% de la Eurozona. En 2025 subieron hasta el 37,8%, pero siguieron 2,5 puntos por debajo de la media.

Bruselas cree que esa diferencia continuará en los próximos años. Calcula que la presión fiscal en España alcanzará el 38,2% del PIB en 2026 y el 38,4% en 2027, mientras que la Eurozona seguirá alrededor del 40,6%.