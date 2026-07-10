España ha perdonado 5.000 millones a la dictadura cubana mientras el país se hunde en la pobreza

España se ha convertido en uno de los principales sostenes financieros de la dictadura cubana. Así lo concluye el informe El precio de sostener el castrismo, elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que calcula que las distintas operaciones de condonación de deuda, reestructuración financiera y programas de alivio aprobados por sucesivos gobiernos españoles han supuesto un coste económico equivalente a 4.994 millones de euros.

La investigación sostiene que este respaldo se ha intensificado precisamente cuando el régimen de Miguel Díaz-Canel ha endurecido la represión política, reforzado sus vínculos con Rusia y mantenido intacta la estructura autoritaria heredada de Fidel y Raúl Castro.

El trabajo recuerda que en 2016 España firmó un acuerdo de reestructuración de deuda por valor de 2.444 millones de euros, del que se condonaron directamente 1.492 millones, es decir, alrededor del 60% del importe adeudado. En los últimos años han llegado nuevas operaciones de alivio financiero, por 375 millones y 291 millones de euros, de modo que Cuba ha conseguido que se le perdone cerca del 90% de sus obligaciones con nuestro país.

Sin embargo, el IJM sostiene que el coste real del rescate español al castrismo es muy superior al que reflejan las cifras nominales. Para llegar a esta conclusión, el estudio parte de la deuda reconocida por Cuba y calcula cuál habría sido su evolución si el régimen hubiese tenido que financiarse en condiciones normales de mercado, sin beneficiarse de sucesivas quitas, aplazamientos y reestructuraciones extraordinariamente favorables.

Bajo tal escenario, el pasivo acumulado habría alcanzado los 5.280 millones de euros en 2026. Como resultado, el valor económico efectivo de las concesiones realizadas por España (entre deuda perdonada, intereses no cobrados y condiciones de financiación excepcionalmente ventajosas) asciende a 4.994 millones de euros, cifra que equivale a perdonar cerca del 95% del importe adeudado por La Habana.

Encarcelados y empobrecidos

La publicación sitúa estas ayudas en un contexto marcado por el agravamiento de la situación política en la isla. Según los datos recopilados, el régimen castrista acumula hasta 141.000 muertes atribuibles a la represión estatal, ha encarcelado a más de 20.000 presos políticos desde 1959 y mantiene actualmente más de 1.000 reclusos por motivos políticos.

El informe señala además que Cuba ha pasado de contar con menos de quince prisiones antes de la Revolución a disponer de cerca de 300 centros penitenciarios, mientras que la población exiliada y sus descendientes supera ya los 3,5 millones de personas.

Los investigadores rechazan la idea de que las sanciones estadounidenses expliquen la situación actual de la isla y sostienen que el principal responsable del colapso económico es el propio modelo comunista implantado por el castrismo.

Antes de 1959, Cuba registraba niveles de renta comparables a los de Italia y exhibía indicadores sociales superiores a la media latinoamericana. En cambio, hoy el país presenta niveles de desarrollo similares a los de Haití y habría perdido más del 50% de su renta potencial como consecuencia de las políticas aplicadas durante más de seis décadas.

La situación social resulta especialmente dramática. El estudio estima que el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema, mientras que el salario real medio apenas equivale a dos dólares mensuales. Además, siete de cada diez ciudadanos se ven obligados a prescindir de alguna comida diaria por falta de recursos.

Más dinero europeo y autonómico

La investigación amplía el foco y señala que la Unión Europea ha incrementado significativamente su cooperación financiera con La Habana durante los últimos años. Desde 1988 se han financiado más de 200 proyectos por unos 300 millones de euros, existen actualmente cerca de 80 programas activos valorados en 155 millones y la asignación prevista para el periodo 2021-2027 asciende a 125 millones de euros, más del doble que en el ciclo presupuestario anterior. Los autores consideran especialmente llamativo que este incremento de recursos haya coincidido con un empeoramiento de los derechos humanos y con el fortalecimiento de las alianzas de Cuba con Rusia, China, Irán, Bielorrusia o Venezuela.

Los programas de cooperación de ciertas autonomías también han contribuido a alimentar este flujo de recursos hacia Cuba. El informe destaca especialmente el caso del País Vasco, cuya cooperación autonómica ha canalizado más de 41 millones de euros hacia la isla desde comienzos de los 90. A ello se suman programas financiados desde Cataluña, amén de los desembolsos de distintas diputaciones provinciales que van a entidades vinculadas con el régimen, configurando una red de apoyo público que va mucho más allá del Gobierno central y que, según el IJM, ha seguido operando pese a la ausencia de mejoras verificables en materia de libertades, derechos humanos o apertura económica.

Mientras tanto, las ayudas públicas conviven con una realidad muy distinta para numerosas compañías españolas presentes en la isla. El informe estima que más de 150 empresas españolas acumulan impagos por valor de 255 millones de euros, una cifra que asciende hasta 318 millones si se incluyen dividendos bloqueados y fondos retenidos por las autoridades cubanas.

"Décadas de ayudas no han generado ninguna mejora verificable", concluye el estudio. Tras cientos de millones de euros en cooperación europea y miles de millones en alivio financiero aportado por España, Cuba sigue siendo una dictadura de partido único, con pobreza masiva, emigración récord y una economía dependiente de subsidios extranjeros para sobrevivir.