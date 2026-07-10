Lo que sabe del plan de recortes de Volkswagen: despidos, eliminación de modelos y cierres de fábricas

Ante la caída de las ventas, Volkswagen necesita aplicar un ambicioso plan de ajuste que ayude a equilibrar las cuentas de la compañía. Según ha informado Volkswagen en un comunicado, las medidas tendrán efecto inmediato y persiguen simplificar la estructura del grupo y adaptar su actividad a las condiciones del mercado. De hecho, según confirma Volkswagen en un comunicado, durante el primer semestre del año el grupo entregó 4,13 millones de vehículos, lo que supone un descenso del 6% en comparación al año anterior.

En este sentido, la compañía afirma haberse visto afectada por un contexto marcado por la debilidad del mercado de China. Al respecto, en este mismo comunicado, la empresa incide en que "el crecimiento registrado en Sudamérica (+8%), Europa Occidental (+3%) y Europa Central y del Este (+7%) solo compensó parcialmente el importante descenso observado en China (-26%)".

No obstante, lo cierto es que la debilidad del grupo hace meses que es evidente. De este modo, hace unos meses Volkswagen adelantó que recortaría, sólo en Alemania, unos 50.000 empleos. De este modo, la empresa detalló su intención de lograr un ahorro neto anual superior a los 6.000 millones de euros en todo el grupo al final de la década.

Detalles del plan de recortes

En este contexto, Volkswagen ha tenido que presentar un plan de recortes con el que frenar esta deriva. De hecho, la compañía destaca además cómo el grupo ha experimentado "una reestructuración fundamental en los últimos tres años", habiéndose alcanzado los objetivos fundamentales en relación a los productos, las tecnologías y las regiones. Sin embargo, Volkswagen admite asimismo que la empresa "se enfrenta ahora a la siguiente fase de transformación, con un plan de futuro que posiciona al Grupo para ser más resiliente, más eficiente y más competitivo".

Dentro de su estrategia para 2030, una de las claves fundamentales reside en que el grupo se centrará en la producción de los modelos de vehículos más rentables. Concretamente, Volkswagen explica que "la gama de modelos se optimizará gradualmente hasta en un 50% y se centrará en los segmentos de mercado más atractivos". En este sentido, el grupo anuncia que "la complejidad de la oferta —por ejemplo, el número de opciones de equipamiento disponibles— se reducirá hasta en un 75%".

Esta decisión forma parte de un paquete de 12 iniciativas presentado por el Consejo de Dirección al Consejo de Supervisión dentro de la estrategia del fabricante para 2030, con la que busca concentrar inversiones y recursos en los productos que considera de mayor valor para los clientes y para el propio grupo. De este modo, la empresa prevé que esta decisión logre "concentrar las inversiones y los recursos de desarrollo en los productos y tecnologías que ofrecen el mayor valor añadido para los clientes y la mayor contribución al Grupo".

Así las cosas, dentro de este proceso, Volkswagen prevé reducir el volumen anual de fabricación de vehículos. La producción pasará de alrededor de diez millones de unidades a nueve millones al año, con el objetivo de adecuarse a la evolución de la demanda. En este sentido, la compañía recuerda que, desde la pandemia, ya ha dejado de fabricar aproximadamente dos millones de vehículos respecto a sus niveles anteriores.

En este contexto, el grupo señala que impulsará una mayor eficiencia en las áreas de desarrollo mediante el uso de la digitalización, la inteligencia artificial y los servicios compartidos. De esta forma, también prevé implantar estructuras de gestión más ligeras para agilizar la toma de decisiones.

Asimismo, otra de las líneas estratégicas consiste en unificar las principales áreas tecnológicas, las arquitecturas electrónicas y los entornos de software para responder a las necesidades específicas de los mercados occidental y oriental. Según Volkswagen, esta reorganización permitirá aprovechar mejor las sinergias entre las distintas marcas del grupo, eliminar desarrollos tecnológicos paralelos y reforzar su posición tecnológica.

La empresa también revisará su cartera de inversiones y participaciones atendiendo a su aportación estratégica, su rentabilidad y el capital comprometido, con el objetivo de lograr una estructura con menor complejidad y una mayor flexibilidad financiera. Como ejemplo de esta política, Volkswagen cita la operación cerrada a finales de junio para vender su participación mayoritaria en Everllence, una transacción que, según la compañía, aportará 7.400 millones de euros en efectivo.

Navarra y Cataluña, en vilo

Con todo, pese a que la compañía tenía intención de recortar 100.000 empleos en el conjunto de fábricas de Alemania, la estrategia de Volkswagen para 2030 no incluye ninguna medida en este sentido. Al respecto, según informa Euronews, han sido los sindicatos quienes han bloqueado esta reestructuración que pretendía llevar a cabo la compañía. Así las cosas, lo cierto es que los empleados de Navarra y Cataluña —las dos regiones españolas en las que el grupo tiene instaladas fábricas— permanecen en vilo ante la posibilidad de que la compañía pueda llevar a cabo algún recorte de plantilla en el futuro.