La gran mentira sobre el éxito de las renovables

El problema de la política energética en España no es solo que sea errónea. Es que, además, necesita exagerar para justificarse. Esta semana hemos vuelto a verlo con uno de esos mensajes que suenan estupendamente hasta que uno va a mirar los datos. Y es que llevan tiempo construyendo el relato de que las renovables lideran el crecimiento energético mundial.

No. No es verdad.

Las renovables crecen. Claro que crecen. Y además crecen mucho. El problema no es ese, sino presentar ese crecimiento como si fuera superior al del resto de fuentes energéticas en el conjunto del sistema mundial. Eso es falsear la foto. Hace un par de días, el propio secretario de estado de energía del gobierno de España repitió este argumento en una gala del sector energético en Madrid.

Sin embargo, los datos recién publicados por el Energy Institute son muy claros. En 2025, el suministro mundial de energía aumentó en 8,13 exajulios (de 592,18 a 600,31). El exajulio (EJ) es una unidad muy grande de energía, se trata de un uno seguido por 18 ceros, un trillón de julios. Para que se hagan una idea, el consumo energético anual de toda España son unos 5 EJ. Pues bien, en este contexto, las renovables crecieron de 32,24 a 35,45 EJ. Es un aumento notable, de 3,21 EJ. Pero en ese mismo periodo el petróleo pasó de 199,04 a 200,97; el gas, de 148,72 a 150,70; y el carbón, de 165,35 a 166,03. Es decir, la energía fósil aumentó en 4,59 EJ, un 43% más que las renovables.

Resulta curioso (o no tanto) que Joan Groizard, nuestro secretario de estado, afirme cosas que no son ciertas. Sobre todo, cuando no era necesario irse muy lejos para comprobar que era falso. Bastaba con mirar los datos de España, cuyo consumo energético pasó de 5,09 a 5,20 EJ entre 2024 y 2025. Las renovables suben, sí, de 0,60 a 0,62. Pero el gas sube cinco veces más, de 1,02 a 1,13, mientras petróleo, carbón, nuclear e hidráulica se mantienen prácticamente estables. Es decir, ni siquiera en España puede sostenerse que las renovables estén creciendo más rápido que la energía fósil. Por cierto, el crecimiento en el consumo de gas en España es resultado (entre otras cosas) de la operación del sistema eléctrico perpetrada por la Red Eléctrica de Beatriz Corredor después del apagón del año pasado.

Las renovables avanzan muy rápido, es cierto, pero el mundo sigue añadiendo más energía fósil que renovable. Por eso las emisiones no dejan de subir. Por eso el sistema energético global sigue dominado por hidrocarburos y carbón. Y por eso resulta tan irresponsable que un dirigente político sustituya la contabilidad real por el eslogan.

Este tipo de comportamientos corresponden a una forma de hacer política. Si se le dice a la opinión pública que las renovables ya van por delante del resto, se crea una ilusión de victoria que no se corresponde con la realidad material. En ese marco imaginario, se puede justificar cualquier tipo de decisión irracional, como el cierre de las centrales nucleares en nuestro país. Pero cuando la realidad acabe imponiéndose, lo que se resentirá será la credibilidad de la transición energética… y el bolsillo de todos.

Ese es el daño de fondo. Se trata de apuntalar un relato fabricando optimismo administrativo. De vender como éxito consumado lo que todavía es, en el mejor de los casos, una transición incompleta y llena de cuellos de botella. La energía no entiende de propaganda, negarlo únicamente degrada el debate público. Harían bien nuestros responsables en entender que una gestión energética seria necesita inversión, tecnología, redes, seguridad de suministro y muchísima verdad. Muchísima. Pero para eso hace falta un gobierno preocupado por los problemas reales de la gente y no un gobierno títere asfixiado por las causas penales de sus dirigentes.