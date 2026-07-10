"Me ha cambiado la vida": el curso de inversión de esRadio arrasa entre sus alumnos

El curso, organizado junto a LWS Academy, está dirigido a quien sepa que la inflación y el maltrecho sistema de pensiones no le van a garantizar su poder adquisitivo el día de mañana. Cerca de 3.000 alumnos ya lo han cursado con una satisfacción superior al 95%.

El equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, formado por los periodistas y analistas de esRadio Luis Fernando Quintero, Domingo Soriano y Manuel Llamas, lanza junto a la comunidad de LWS Academy la octava edición de Invertir con Cabeza, un curso online pensado para quien sabe que tiene que poner en orden sus finanzas y no puede seguir postergándolo. El mensaje de fondo es claro: ni la inflación ni un sistema de pensiones cada vez más debilitado van a garantizar el poder adquisitivo de nadie dentro de veinte o treinta años, así que quien quiera ganar libertad financiera tendrá que construirse su propio patrimonio, con sensatez, sin atajos ni promesas milagrosas, y confiando en el efecto del interés compuesto a largo plazo.

El programa, completamente online, no se limita a la teoría. A lo largo de ocho unidades, el alumno recorre desde las finanzas personales básicas —ahorro, liquidez, riesgo y objetivos— hasta el análisis de renta variable y renta fija, la inversión inmobiliaria, la fiscalidad, la planificación de la jubilación y la construcción práctica de carteras, con materiales descargables, ejercicios, foro de dudas y sesiones en directo que quedan grabadas para verlas cuando el alumno quiera.

Al claustro habitual de Tu Dinero Nunca Duerme se suman más de 40 clases magistrales impartidas por algunos de los economistas y gestores más reconocidos del panorama español e internacional. Entre los nombres propios figuran el profesor Miguel Anxo Bastos, el economista y divulgador Daniel Lacalle, el catedrático Juan Ramón Rallo y el presidente argentino Javier Milei, que aporta su propia lección al programa. A ellos se suman perfiles del mundo de la gestión de activos como Álvaro Guzmán de Lázaro, Juan Huerta de Soto o Iván Martín, además de otros especialistas en renta fija, materias primas, criptoactivos, fiscalidad e inversión inmobiliaria.

El curso tiene una parte lectiva de aproximadamente seis meses y da acceso a los contenidos durante un año adicional tras finalizar. Cerca de 3.000 alumnos han pasado ya por sus distintas ediciones, con un índice de satisfacción que supera el 95% y una frase que se repite en las encuestas posteriores al curso por encima de cualquier otra: "me ha cambiado la vida".

La matrícula está abierta con un precio promocional de 649 euros, frente a los 990 euros del precio original, con la opción de fraccionar el pago en tres cuotas de 238 euros al mes. Pero los oyentes de esRadio y lectores de Libertad Digital cuentan con un descuento especial. Además, los socios del club de Libertad Digital recibirán en su correo electrónico un descuento todavía mayor.

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