Catas de vino, conciertos… El uso comercial de la sede holandesa del Cervantes puede propiciar su embargo definitivo

España acumula desde hace años decenas de litigios internacionales derivados de la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Como consecuencia de las sucesivas condenas arbitrales, el Estado mantiene pendientes de pago alrededor de 2.300 millones de euros y se enfrenta a una creciente ofensiva de los acreedores para localizar y embargar activos públicos en distintas jurisdicciones. Uno de los casos más relevantes es el de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, cuyo futuro está ahora en manos de la Justicia neerlandesa.

En la vista celebrada el pasado 30 de junio ante la Corte del Distrito de Rotterdam, los acreedores de España desplegaron una estrategia tan sencilla como contundente: demostrar que el edificio no se utiliza exclusivamente para funciones soberanas o diplomáticas del Estado español, sino para actividades de carácter eminentemente comercial.

La cuestión es decisiva porque las normas internacionales de inmunidad suelen proteger los bienes destinados a funciones públicas o soberanas, pero ofrecen una protección mucho menor cuando los activos son utilizados para fines comerciales. Precisamente por ello, buena parte de la argumentación de los acreedores se centra en documentar el uso real que recibe el inmueble.

Para ello, los abogados de los acreedores presentaron numerosos ejemplos extraídos de la propia actividad del Instituto Cervantes de Utrecht. Entre las pruebas aportadas figuran conciertos musicales organizados regularmente en las instalaciones. El escrito cita expresamente una actuación del grupo Las Hienas celebrada en marzo de este año, cuyas entradas se comercializaban por 15 euros. Para los acreedores, resulta difícil sostener que este tipo de espectáculos constituyan una manifestación de soberanía estatal.

La documentación también incorpora ejemplos de ciclos de cine organizados en el edificio. Uno de ellos consistió en la proyección de la película argentina de terror Los que vuelven, acompañada de palomitas y con entradas vendidas a 10 euros. Los acreedores subrayan incluso que los precios aplicados son similares a los de salas comerciales de la propia ciudad de Utrecht.

Otro de los argumentos más llamativos se refiere a las catas de vino celebradas en colaboración con empresas privadas. Según la documentación presentada ante el tribunal, estos eventos se organizan de forma periódica, tienen coste de entrada y se desarrollan junto a operadores comerciales del sector vinícola.

A ello se suma el alquiler de espacios para actividades de terceros. Los acreedores aportan ejemplos de exposiciones artísticas, jornadas organizadas por entidades privadas y otros eventos celebrados por organizaciones ajenas al Instituto Cervantes. Según sostienen, el edificio funciona en la práctica como un espacio susceptible de ser arrendado para múltiples usos, algo difícilmente compatible con la tesis de que se trata de un activo dedicado exclusivamente a funciones soberanas.

El escrito también pone el foco en la actividad comercial vinculada a la enseñanza del español. Los abogados de los afectados por los impagos destacan campañas promocionales, descuentos, acciones de marketing en redes sociales e incluso colaboraciones con celebridades para publicitar los cursos impartidos por el centro.

La lista se completa con la celebración de actos organizados por partidos políticos neerlandeses dentro de las instalaciones del Cervantes. Los acreedores aportan publicaciones en redes sociales que muestran reuniones y encuentros políticos desarrollados en el edificio.

A la vista de todos estos ejemplos, la conclusión de los acreedores es tajante. Según sostienen ante la Justicia neerlandesa, el inmueble no está siendo utilizado principalmente para actividades soberanas del Reino de España, sino para una amplia variedad de usos privados y comerciales. De hecho, el escrito afirma que las actividades desarrolladas en el edificio son "predominantemente privadas y comerciales" y acusa a España de ofrecer una descripción engañosa al sostener que la sede se dedica exclusivamente a funciones públicas vinculadas a la acción exterior del Estado.

La decisión final corresponderá ahora a los jueces neerlandeses y se espera para antes de final de julio. Pero la estrategia de los acreedores es evidente: cuanto más logren acreditar que el Cervantes de Utrecht opera como un centro con actividad económica ordinaria —desde conciertos y proyecciones cinematográficas hasta alquileres y eventos privados—, más difícil resultará sostener que el inmueble debe quedar protegido frente a las acciones de embargo emprendidas para cobrar las indemnizaciones que España sigue sin pagar.

Demoledora derrota en EEUU

El caso de Utrecht no surge en el vacío. España acumula una larga cadena de derrotas judiciales en distintos países por su negativa a satisfacer los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas renovables. Hace apenas unos días, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó revisar las sentencias favorables a los inversores, cerrando definitivamente una de las principales vías de defensa empleadas por el Gobierno.

A ello se suman los más de 300 millones de euros cuya ejecución avanza en Singapur, los más de 400 millones reclamados en Australia, la derrota definitiva sufrida ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y los cientos de millones de euros ya consignados en Bélgica para atender futuras ejecuciones. Ante la imposibilidad de revertir estas resoluciones, los acreedores han intensificado la búsqueda de activos estatales susceptibles de embargo, situando al Instituto Cervantes de Utrecht en el centro de una ofensiva internacional cada vez más amplia.