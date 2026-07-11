Sueldos de 5.000 euros limpiando en Suiza: la vía rápida de los jóvenes españoles para ahorrar

Cada vez más jóvenes españoles están poniendo rumbo a Suiza atraídos por salarios más altos y la posibilidad de ahorrar en pocos años lo que en España costaría mucho más tiempo. Es el caso de Itahisa y Kevin, una pareja que trabaja en el sector de la limpieza en Zúrich, y de Raquel, una joven que ha acabado abriendo una cafetería tras también trabajar como limpiadora en el país.

Aunque el relato suele simplificarse en redes sociales con cifras elevadas de sueldo, sus testimonios muestran una realidad más compleja, incluyendo jornadas irregulares, exigencia física, dependencia de agencias y una capacidad real de ahorro que depende mucho del tipo de trabajo, la temporada y el estilo de vida.

Raquel, que llegó tras finalizar el Grado en Derecho, el Máster de Acceso a la Abogacía y el examen de Estado —en el que obtuvo una nota muy alta, cercana al 9,5—, explica que su decisión de cambiar de rumbo no fue tanto económica sino vital. Con una formación jurídica sólida y un futuro que parecía orientado a las oposiciones, especialmente hacia la carrera judicial, decidió hacer una pausa después de años de preparación intensa para replantearse su estilo de vida y el tipo de trabajo que realmente quería para su futuro.

Antes de emigrar, trabajó en España desde muy joven en empleos como la restauración y en Mercadona, pero sentía que necesitaba un cambio.

Su objetivo inicial no era montar un negocio, sino ahorrar y regresar. Sin embargo, esa experiencia acabaría derivando en la apertura de una cafetería tras su paso por el país.

Trabajar en limpieza en Suiza

Itahisa y Kevin describen dos empleos distintos dentro del mismo sector, ambos en limpieza de casas privadas, pero con dinámicas muy diferentes. Itahisa trabaja en limpieza de casas privadas. Su jornada depende de asignaciones diarias que puede recibir incluso a última hora: "No sé ni cuántas horas trabajo, ni si trabajo o no trabajo. Todo depende de mi horario, que nunca es el mismo". Su rutina puede implicar jornadas largas, desde primera hora de la mañana hasta la noche, con apenas un día libre a la semana.

Kevin, por su parte, trabaja limpiando aviones en el aeropuerto, un empleo ligado a los tiempos de escala. Ambos coinciden en que se trata de trabajos accesibles para personas migrantes, especialmente en la fase inicial de llegada al país.

También señalan que el idioma puede ser una barrera determinante en el acceso al empleo, aunque en su caso lograron entrar en el mercado laboral gracias al inglés. "Tuvimos la suerte de que ambos hablamos inglés", explica Kevin, aunque matiza que "la mayoría de trabajos aquí, si no tienes el idioma, te rechazan automáticamente".

En el caso de Itahisa, la entrada al empleo fue especialmente rápida: "Yo tardé tres días en encontrar trabajo y Kevin dos semanas", aunque remarcan que esto depende del momento de llegada y de las temporadas de contratación en el país.

Sueldos altos, pero sin estabilidad fija

Uno de los puntos que más circula en redes sociales sobre Suiza es el nivel salarial en sectores como la limpieza. Sin embargo, los testimonios matizan esa percepción.

Kevin explica que el salario por hora puede ser elevado, pero depende del puesto y la empresa: "El mío viene siendo 22 francos (23,87 euros) la hora, y en el caso de Itahisa unos 27 francos (29,30 euros) la hora".

Sin embargo, la estabilidad mensual no siempre acompaña a esas cifras. Itahisa lo resume con claridad: "Aquí todo es por horas, el mes que hago más horas puedo cobrar 4.200 francos (4.557,37 euros) y al siguiente 1.900 (2.061,67 euros)".

Un ahorro impensable en España

La pareja insiste en que la capacidad de ahorro existe, pero está directamente ligada a las renuncias en el estilo de vida. Kevin lo explica desde la comparación con España: "La capacidad de ahorro aquí puede ser un por tres con respecto a España".

Pero matiza que ese ahorro también viene condicionado por el coste del ocio y la vida social: "Estás fuera de tu país y dejas de gastar en muchas cosas, pero también dejas de disfrutar tanto". En su caso, el objetivo de haber emigrado a Suiza está claro, y es que ambos están ahorrando gran parte de su sueldo para poder casarse, algo que en España les costaría el triple de tiempo, pues tan solo han estado un mes en Suiza y pretenden regresar en septiembre.

De trabajar en la limpieza a abrir su propio negocio

El caso de Raquel es especialmente relevante, y es que gracias a su ahorro ha conseguido emprender en Suiza. Tras su llegada, su primer empleo fue en el sector hotelero, realizando tareas de limpieza intensiva: "En mi primer hotel hacía habitaciones todo el día, era bastante duro, trabajo físico", señala.

Posteriormente trabajó en un hotel de montaña más aislado, donde combinaba limpieza con otras tareas de servicio: "Hacía desayunos y habitaciones, aunque seguía siendo un trabajo físico y duro".

La barrera del idioma también fue parte del proceso inicial: "Llegué casi sin inglés, tenía un nivel muy básico". Aun así, recalca que el objetivo personal le ayudó a sostener la experiencia laboral: "Siempre he tenido en mente que todo lo que estaba haciendo era con un objetivo y no me paraba a pensar lo duro que era".

Uno de los elementos más relevantes de su testimonio es la capacidad de ahorro en trabajos de temporada en zonas de montaña: "En la montaña puedes ahorrar muchísimo más dinero". Y es que, según detalla, ha llegado a ahorrar "unos 10.000 francos (10.850,87 euros) por temporada".

Además, compara de forma directa el salario que hubiera esta teniendo en España con trabajos del mismo nivel: "Una chica en limpieza en España podría llegar a los 1.200-1.300 euros y en Suiza no tienes límite porque no hay sueldo mínimo. Conforme a tu idioma, experiencia, cartas de recomendación, incluso la habilidad que tengas de negociar, puedes llegar a cobrar bastante dinero. Yo empecé cobrando 3.700 francos (4,014,82 euros) en el primer hotel y cambiándome de hoteles y negociando el salario llegué a cobrar 4.750 (5.154,16 euros). No hay comparación", asegura. "Es imposible ahorrar lo mismo en España en el mismo tiempo", señala Raquel.

@lostinswisss He hecho la conversión de francos🇨🇭 a euros para que veais la diferencia‼️Queréis que haga la comparativa con otras profesiones? Os leo! 👀 ♬ sonido original - lostinswiss🇨🇭

Ese ahorro acumulado fue lo que permitió su actual proyecto: una cafetería móvil –Vionne Kaffee– en Suiza, donde ha pasado de trabajadora a emprendedora. "No venía con la idea de abrir un negocio, quería ahorrar y volver con un colchón económico". Sin embargo, "encontré una persona con la misma mentalidad que yo y surgió la idea de la cafetería", cuenta Raquel.

Raquel, con su nuevo negocio en Suiza. | Fuente: Imagen cedida

Una oportunidad

Los tres testimonios cuentan una historia parecida: jóvenes españoles que se van a Suiza porque allí pueden ganar más dinero, ahorrar más rápido y mejorar su situación en pocos años.

En el caso de Itahisa y Kevin, el objetivo es volver a España tras casarse en septiembre. En el caso de Raquel, el país se ha convertido en el lugar donde ha logrado no solo ahorrar, sino también emprender con una cafetería. "Si alguien está pensando en irse a Suiza u otro país, le recomiendo sobre todo que busque información, que vaya preparado económicamente y que lo haga. Lo peor que puede pasar es que vuelva a la misma situación en la que estaba antes, y tu casa siempre va a estar ahí", recomienda Raquel.