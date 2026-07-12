Nuevo error de Afra Blanco: asegura que en España mueren 735 trabajadores "cada día"

Afra Blanco, sindicalista muy conocida, ha respondido a las declaraciones que hizo Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, en las que dijo que "el que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir". A estas palabras, Blanco ha respondido al líder del Partido Popular criticando que "lo que no se puede permitir España es que 735 personas salgan cada día a currar y no vuelvan por morir en el trabajo".

Un grave error, puesto que esa cifra corresponde al año entero. Por ejemplo, en todo 2025, 584 personas perdieron la vida mientras realizaban sus tareas, otros 151 desplazándose al trabajo y de los cuales eran 668 varones frente a 67 mujeres, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz .

"Lo que creo que no se puede permitir España es tener a un portavoz de 'empresaurios' piratas con aspiraciones a gobernar este país y lo que creo que no se puede permitir España es tener a un líder del PP que cuando pretende hablar de la salud de los trabajadores no señala directamente a los presidentes y presidentas de Comunidad Autónoma, que son los responsables de meter la pasta en la Sanidad Pública y que no se eternicen precisamente esas visitas a los especialistas con meses y meses de espera", ha expresado.

⚔️ A coalición de las bajas laborales, la sindicalista Afra Blanco (@AfraBlanco) y el empresario David Canales se enzarzan en directo en #XplicaVirulencia pic.twitter.com/xPAbxKqNKw — laSexta Xplica (@laSextaXplica) July 11, 2026

La sindicalista, vinculada a UGT, ha criticado a Feijóo que "lo que no se puede permitir España en ningún caso es volver a tener un artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores", que es, según considera Afra Blanco, "a lo que aspiran a despedir a los trabajadores enfermos".

"Lo que no se puede volver a permitir España es a tener a un presidente del Partido Popular que niega el diálogo social y en menos de 50 días te planta una reforma laboral, como fue la de 2012 del Partido Popular, donde lleva el artículo 52 en activo del Estatuto de los Trabajadores y da la posibilidad a poder despedir a trabajadores enfermos", ha insistido, a lo que ha añadido que este artículo ha sido "derogado con este peligrosísimo Gobierno progresista para que a los trabajadores enfermos no se les pueda despedir".