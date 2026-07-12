¿Bajará el precio de la gasolina? La AIE prevé un superávit de petróleo a final de año

A pesar de la volatilidad generada en los mercados por el estallido de la guerra de Oriente Medio y las alarmas que surgieron en relación con la posibilidad de que durante el verano se produjeran desabastecimientos de crudo y queroseno, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que se produzca un aluvión de petróleo en los próximos años. Concretamente, el organismo espera que el mercado mundial del petróleo vuelva a registrar un superávit a finales de este año y durante 2027.

En este sentido, la AIE explica que estas proyecciones se darán siempre que continúe la recuperación del tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. No obstante, el organismo advierte también de que un nuevo aumento de las hostilidades podría modificar estas previsiones.

Recuperación del tránsito en Ormuz

Lo cierto es que las proyecciones de la AIE parten del supuesto de que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz continuará recuperándose de forma gradual. Precisamente, este escenario facilitaría la reactivación de yacimientos y permitiría a las refinerías retomar los envíos de productos derivados.

En este sentido, cabe recordar que, tras el levantamiento temporal de las restricciones a las exportaciones iraníes, las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico aumentaron en junio hasta 16,1 millones de barriles diarios. Esto supone un incremento de 6,5 millones de barriles diarios respecto al mes anterior. Sin embargo, como destaca el organismo, pese a este avance, el volumen continúa por debajo del promedio de 24 millones de barriles diarios registrado antes del conflicto.

En este contexto, la AIE también observa una recuperación de la demanda mundial de petróleo tras el mínimo de 97,9 millones de barriles diarios alcanzado en mayo. Según el organismo, esta evolución permitiría que el consumo mundial superara en octubre los niveles registrados en 2025 por primera vez desde febrero, antes del estallido del conflicto en Oriente Próximo. No obstante, la agencia advierte de que la escalada de las hostilidades registrada entre el 7 y el 8 de julio introduce un factor de incertidumbre que puede modificar la evolución prevista del mercado durante los próximos meses.

Asimismo, las nuevas previsiones de la AIE apuntan a una moderación de la caída del consumo de petróleo durante 2026 gracias a la recuperación estacional de la demanda y al incremento de la oferta. Al respecto, el organismo estima que la contracción del consumo, que alcanzó 4,8 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026, se reducirá a 1,7 millones en el tercer trimestre. Posteriormente, prevé un aumento del consumo de 1,2 millones de barriles diarios durante el cuarto trimestre.

En consecuencia, según la AIE, en conjunto la demanda mundial de petróleo registraría una caída anual de un millón de barriles diarios en 2026, lo que supondría el primer descenso anual del consumo desde 2020, aunque ligeramente inferior al previsto en el informe publicado el mes anterior. Del mismo modo, para 2027 el organismo mantiene su previsión de un crecimiento anual de dos millones de barriles diarios.

Finalmente, cabe destacar que, en relación con la oferta de crudo, la agencia destaca que la producción mundial de petróleo aumentó en junio 4,1 millones de barriles diarios, hasta situarse en 98,8 millones, impulsada por la recuperación parcial de la actividad en el Golfo Pérsico. No obstante, la producción permanece 9,4 millones de barriles diarios por debajo de los niveles previos al conflicto.

Oferta mundial

De este modo, la AIE prevé que la oferta mundial alcance 102,6 millones de barriles diarios en 2026, una caída media de 3,7 millones respecto al ejercicio anterior, siempre bajo la hipótesis de una rápida desescalada de las tensiones. Así, si el tránsito marítimo continúa mejorando, la producción aumentaría 7,5 millones de barriles diarios en 2027, hasta situarse en torno a 110,1 millones de barriles diarios.

En cuanto a las reservas, el organismo señala que las existencias mundiales de petróleo aumentaron en junio por primera vez en cuatro meses gracias al incremento del crudo almacenado en buques, aunque las reservas terrestres continuaron reduciéndose.