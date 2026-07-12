Las tres tazas del déficit autonómico

La política española está llena de absurdos, de trampas, de apariencias. De organismos que en teoría sirven para una cosa, pero en la práctica se ocupan de la contraria (por ejemplo, los órganos de poder judicial en teoría destinados a mantener la independencia de la judicatura y que acaban siendo los que con más intensidad provocan su politización).

Pues bien, pocos hay, quizás ninguno, que representen este sinsentido como el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá en unos días en Madrid. Nos dicen que es el órgano para que el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas debatan, acuerden y pacten las normas que regirán la financiación autonómica. Ni mucho menos. Lo que se va a aprobar ya se sabe antes de la reunión. Y lo que en teoría debería ser un formato que acerque posturas entre las regiones, en realidad las aleja, porque cada una piensa que lo que reciba la otra siempre será a su costa.

Por supuesto, esto se debe en buena medida a su disparatado sistema de votación. Son esas reglas que cuando uno las explica tiene que revisarlas varias veces para confirmar que lo que está diciendo es así. Se siente uno estúpido explicando algo que va tan en contra del sentido común. Pero es lo que hay. En el CPFF, el voto del Ministerio de Hacienda vale tanto como el de todas las comunidades autónomas juntas. Esto quiere decir, por ejemplo, que el Gobierno nunca puede perder. Como mucho, empata y bloquea, pero nunca se podrá aprobar algo que no le guste. También quiere decir que, como le es suficiente con el voto a favor de una región, lo buscará con denuedo (y con el dinero del contribuyente). Y no hablamos sólo de cuestiones relevantes, como la nueva financiación autonómica diseñada a medida de Cataluña. Ante cualquier medida que quiera sacar adelante y cuente con la oposición de las regiones, aparecerá la tentación del sobre: se pacta con un gobierno regional tal o cual partida presupuestaria (o incluso aprobar una ley que le convenga en el Congreso) y p'alante.

Esta semana hemos sabido, por ejemplo, que el Gobierno está pensando en aprobar un mecanismo de déficit asimétrico. Es decir, que el nivel permitido para cada región sea diferente, en función de sus necesidades presupuestarias. Tampoco es que les pase demasiado a las que se saltan lo previsto. Pero incluso así, sería peligrosísimo abrir esa puerta. Ya se hizo en 2013 y fue un enorme error.

Lo peor del CPFF ha sido, desde el inicio, su politización. Es decir, la negación de los principios para los que el órgano fue creado y su sustitución por un chalaneo continuo en el que el premio se lo lleva el mejor postor o el que mejor percibe las necesidades del contrario. Si se consolida lo del déficit a la carta, veríamos como ese deterioro se acentúa. ¿No quieres politización? Pues toma tres tazas. En concreto, estas tres:

1. Si alguien piensa que se seguirá algún criterio técnico para fijar qué nivel se permite a cada región ya puede ir olvidándolo. Si hasta ahora, la financiación autonómica ha sido el reino de la arbitrariedad, imagínense lo que ocurrirá en este nuevo escenario.

2. Además, ese premio político se dirigirá, ya lo estamos viendo, al que menos lo merece. Es decir, el déficit asimétrico no servirá para que las regiones que mejor lo hacen tengan más margen en los siguientes ejercicios. Esto tampoco sería bueno (si lo has hecho bien, el mensaje debe ser que sigas por esa línea), pero al menos tendría su lógica. Es lo que ha pedido Madrid, por ejemplo. Rocío Albert dijo el otro día algo así como que "en todo caso, tendría sentido que los que cumplimos las reglas fiscales fuésemos los que deberíamos poder incumplir, en vez de premiar a quienes incumplen".

En realidad, lo que se está pergeñando es lo contrario. El Gobierno ya está usando la retórica de la falsa solidaridad, pidiendo a las regiones que entiendan que no todas parten de la misma situación y que por eso algunas (las que tienen más déficit o más deuda) deben tener más margen. Aquí la trampa es que parece que esa desigualdad es como una maldición caída del cielo. Por supuesto, no lo es: las comunidades autónomas que tienen más déficit le deben esa situación sólo a su propio despilfarro. No parece justo que ahora sean otros los que paguen por el mismo. Al igual que ocurrió con la cancelación de la deuda autonómica: se premia al que incumple y se castiga al que cumple. Lo que genera unos incentivos perversos a futuro. Ser desleal con el resto tiene premio.

3. Por último, quizás lo peor, es que parece que se pretende que este déficit a la carta se consolide como la opción por defecto. Es decir, lo que hasta ahora era más o menos excepcional se convertiría en la norma. Cada año, el Gobierno tendría en su mano un arma muy poderosa para premiar, castigar, chantajear o sobornar a los gobiernos regionales.

Intuyo que los gobiernos autonómicos, sobre todo los que quieran aprovecharse este año de ese margen más amplio, no se darán cuenta. Pero quedarían como rehenes del Ministerio, que cada año podría presionarles (palo y zanahoria, para los más o menos obedientes). Y las tensiones regionales se dispararían, ese constante agravio comparativo que tanto daño hace en casi todo lo que tiene que ver con la política autonómica. Luego nos dirán que si España es un país descentralizado o habrá quien hable de competencia fiscal. Pero es mentira. Porque le quitamos a esa descentralización lo más importante: la capacidad de cada región para decidir con todas las consecuencias. Y lo que nos queda es un modelo descompensado e injusto, con premios a los que se saltan las normas comunes y facturas que pagan los que mejor lo hacen. A mí me encantan los modelos a la suiza, con mucho poder para las unidades administrativas inferiores (sí, también los municipios, no sólo las regiones que, además, son de tamaño muy inferior a las españolas). Por supuesto, ni parecido al CPFF. Eso sí, se reunirán, harán el paripé, hablarán de órgano colegiado… Y luego se quejarán del desprestigio de las instituciones.