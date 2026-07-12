La última ola de calor ha causado grandes estragos en Francia. De hecho, este episodio meteorológico dejó más de 2.000 muertes adicionales en solo una semana. Del mismo modo, el sector agroalimentario también se ha visto afectado por el calor, provocando la muerte de millones de pollos en el país. Por ello, no es de extrañar que, en un país en el que buena parte de los ciudadanos no cuentan con equipos de aire acondicionado, se haya despertado una auténtica locura por adquirir estos productos.
Al respecto, cabe destacar que, si buena parte de la población no tiene en sus casas este tipo de equipos, es porque muchas personas rechazan directamente instalarlos por motivos de ecología. Según una encuesta elaborada por OpinionWay para France Energie, el 36% de las personas consultadas hizo referencia a sus preocupaciones medioambientales para rechazar la climatización.
Regulación y normativa
En cualquier caso, no podemos olvidar que otro de los factores que explican el poco interés que parecen tener los franceses por el aire acondicionado reside en la regulación y la normativa que rige en muchas ciudades. De acuerdo con Radio Francia Internacional, en ciudades como Lyon "una gran parte de su centro urbano está clasificado como patrimonio histórico por parte de la Unesco", lo cual dificulta la posibilidad de realizar reformas.
Precisamente, este mismo medio incide en que en Francia existen más de 45.000 edificios protegidos. En consecuencia, dado el obstáculo que supone esta calificación para la reforma y la modificación de la estructura del inmueble y su fachada, la instalación de aires acondicionados en estos lugares se ve dificultada. Una de estas ciudades en las que existen regulaciones es París, donde existen importantes restricciones a la instalación de equipos.
Concretamente, el alcalde de la ciudad, Emmanuel Grégoire, ha recordado recientemente que en la capital francesa está prohibida la instalación de unidades de aire acondicionado exteriores en la fachada. Lo hizo en una entrevista en RTL en la que, además, afirmó estar "en contra de los aires acondicionados individuales, porque climatizar tu apartamento significa calentar el de tu vecino".
No obstante, el problema de este tipo de discursos radica —una vez más— en la hipocresía de quienes abanderan estas causas. De entrada, en una reciente entrevista para Le Monde, el alcalde de París reconocía que "ya hemos comprado aires acondicionados para algunas escuelas", si bien al mismo tiempo insistía en que "el aire acondicionado individual es un flagelo; agrava el problema al calentar aún más la ciudad".
El problema es que, además de esta medida, también resulta extraño que en algunos edificios públicos de la ciudad sí haya instalados aires acondicionados en las fachadas. Sin embargo, como se puede ver en la imagen, en el Ayuntamiento del Distrito 19 —en total, la ciudad tiene 20 distritos— sí cuentan con este tipo de equipamiento.
De hecho, si hacemos una búsqueda mediante herramientas como Google Maps, podemos ver que en marzo de este año seguían instalados en la fachada de este edificio estos aparatos de aire acondicionado.
Naturalmente, esto ha suscitado numerosas críticas en redes sociales. "Los planes de desarrollo urbano locales, las regulaciones y la acumulación de trabas administrativas en la planificación urbana están volviendo locos a los franceses", denunciaba
Marie-Cécile Renault, subdirectora del Departamento de Política de Le Figaro.
En este sentido, otros usuario mostraban su desconcierto con respecto a la existencia de "unidades de aire acondicionado instaladas en la fachada exterior del ayuntamiento del distrito 19, el mismo ayuntamiento que prohíbe a los residentes hacer lo mismo en sus propias casas".
Del mismo modo, otros usuarios ironizaban con la hipocresía de los políticos y las administraciones públicas. "No leíste la pequeña nota en tamaño 5 al final de las 342 páginas del Plan de Desarrollo Urbano Local (PLU): las regulaciones anteriores no se aplican a los ayuntamientos dirigidos por socialistas", señalaba una persona en redes sociales.
En consecuencia, cabe preguntarse en cuántos edificios públicos de la capital francesa habrá equipos de aire acondicionado instalados en sus fachadas. Pero, sobre todo, esto demuestra la hipocresía de un gobierno local que, mientras demoniza esta tecnología por considerarla contraria al bienestar de la población, al mismo tiempo dota de aires acondicionados a los edificios públicos.