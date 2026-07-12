La última ola de calor ha causado grandes estragos en Francia. De hecho, este episodio meteorológico dejó más de 2.000 muertes adicionales en solo una semana. Del mismo modo, el sector agroalimentario también se ha visto afectado por el calor, provocando la muerte de millones de pollos en el país. Por ello, no es de extrañar que, en un país en el que buena parte de los ciudadanos no cuentan con equipos de aire acondicionado, se haya despertado una auténtica locura por adquirir estos productos.

Al respecto, cabe destacar que, si buena parte de la población no tiene en sus casas este tipo de equipos, es porque muchas personas rechazan directamente instalarlos por motivos de ecología. Según una encuesta elaborada por OpinionWay para France Energie, el 36% de las personas consultadas hizo referencia a sus preocupaciones medioambientales para rechazar la climatización.

Regulación y normativa

En cualquier caso, no podemos olvidar que otro de los factores que explican el poco interés que parecen tener los franceses por el aire acondicionado reside en la regulación y la normativa que rige en muchas ciudades. De acuerdo con Radio Francia Internacional, en ciudades como Lyon "una gran parte de su centro urbano está clasificado como patrimonio histórico por parte de la Unesco", lo cual dificulta la posibilidad de realizar reformas.

Precisamente, este mismo medio incide en que en Francia existen más de 45.000 edificios protegidos. En consecuencia, dado el obstáculo que supone esta calificación para la reforma y la modificación de la estructura del inmueble y su fachada, la instalación de aires acondicionados en estos lugares se ve dificultada. Una de estas ciudades en las que existen regulaciones es París, donde existen importantes restricciones a la instalación de equipos.

Concretamente, el alcalde de la ciudad, Emmanuel Grégoire, ha recordado recientemente que en la capital francesa está prohibida la instalación de unidades de aire acondicionado exteriores en la fachada. Lo hizo en una entrevista en RTL en la que, además, afirmó estar "en contra de los aires acondicionados individuales, porque climatizar tu apartamento significa calentar el de tu vecino".

« Le plan local d'urbanisme interdit la pose de blocs de climatiseurs en façade à l'extérieur » : Emmanuel Grégoire interdit bien la plupart des modèles de clim.pic.twitter.com/kyHV6EOpr4 — Enzo Morel (@mtwit75) July 7, 2026

No obstante, el problema de este tipo de discursos radica —una vez más— en la hipocresía de quienes abanderan estas causas. De entrada, en una reciente entrevista para Le Monde, el alcalde de París reconocía que "ya hemos comprado aires acondicionados para algunas escuelas", si bien al mismo tiempo insistía en que "el aire acondicionado individual es un flagelo; agrava el problema al calentar aún más la ciudad".

El problema es que, además de esta medida, también resulta extraño que en algunos edificios públicos de la ciudad sí haya instalados aires acondicionados en las fachadas. Sin embargo, como se puede ver en la imagen, en el Ayuntamiento del Distrito 19 —en total, la ciudad tiene 20 distritos— sí cuentan con este tipo de equipamiento.

- "le plan local d'urbanisme interdit la pose de blocs de climatiseurs en façade à l'extérieur", Emmanuel Grégoire, maire de Paris.

- la Mairie du XIXe arrondissement ⬇️

Faites ce que je dis, pas ce que je fais…

(photo @KevinMessy19)#laclimatisationsauvedesvies pic.twitter.com/l31II9CUMT — MacLesggy (@MacLesggy) July 8, 2026

De hecho, si hacemos una búsqueda mediante herramientas como Google Maps, podemos ver que en marzo de este año seguían instalados en la fachada de este edificio estos aparatos de aire acondicionado.

Google Maps

Naturalmente, esto ha suscitado numerosas críticas en redes sociales. "Los planes de desarrollo urbano locales, las regulaciones y la acumulación de trabas administrativas en la planificación urbana están volviendo locos a los franceses", denunciaba

Marie-Cécile Renault, subdirectora del Departamento de Política de Le Figaro.

PLU, normes, empilement des contraintes administratives en matière d'urbanisme rendent les Français fous. L'énergie déployée face à la bureaucratie serait mieux investie à construire, entreprendre, créer de la valeur. Un pays avance qd il facilite l'action, pas qd il la décourage https://t.co/SDqCFfYpVY — Marie-Cécile Renault (@Firenault) July 8, 2026

En este sentido, otros usuario mostraban su desconcierto con respecto a la existencia de "unidades de aire acondicionado instaladas en la fachada exterior del ayuntamiento del distrito 19, el mismo ayuntamiento que prohíbe a los residentes hacer lo mismo en sus propias casas".

🤔Des blocs de climatiseurs installés sur la façade extérieure de la mairie du 19e arrondissement…

Cette même mairie qui interdit aux habitants de faire la même chose chez eux. "Faites ce que je dis, pas ce que je fais…" 🤥 Quelles excuses vont-ils trouver pour justifier ça… https://t.co/r6CZWiJlw9 — Alex Xplore (@AlexXplore) July 8, 2026

Del mismo modo, otros usuarios ironizaban con la hipocresía de los políticos y las administraciones públicas. "No leíste la pequeña nota en tamaño 5 al final de las 342 páginas del Plan de Desarrollo Urbano Local (PLU): las regulaciones anteriores no se aplican a los ayuntamientos dirigidos por socialistas", señalaba una persona en redes sociales.

Vous avez pas lu la petite note en caractère 5 à la fin des 342 pages du PLU : *le règlement ci dessus ne s'applique pas aux mairies socialistes https://t.co/x8CQPeUN7V — Libre Max (@libremax_off) July 8, 2026

En consecuencia, cabe preguntarse en cuántos edificios públicos de la capital francesa habrá equipos de aire acondicionado instalados en sus fachadas. Pero, sobre todo, esto demuestra la hipocresía de un gobierno local que, mientras demoniza esta tecnología por considerarla contraria al bienestar de la población, al mismo tiempo dota de aires acondicionados a los edificios públicos.