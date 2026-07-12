¿Qué intenciones tiene el nuevo jefe de la Agencia Tributaria?

El Gobierno ya tiene nuevo director para la Agencia Tributaria. Se trata de Antonio Ansón, el hasta ahora jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Ansón fue nombrado el pasado martes por el Consejo de Ministros, nació en Zaragoza en 1962 y es licenciado en Derecho por la Universidad de dicha ciudad.

En el año 99 ya era inspector de la AEAT y fue escalando por diversos puestos dentro del organismo. Después pasó por el FMI y por el Instituto de Estudios Fiscales para volver a la AEAT donde, finalmente, llegó a la Secretaría de Estado de Hacienda, por lo que es un hombre de plena confianza del Gobierno.

Su predecesora, Soledad Fernández, se ha despedido esta semana de la plantilla del organismo con una carta a la que ha tenido acceso Libre Mercado y en la que se masca la incomodidad de la jefa saliente. La misiva de Marisol deja varias píldoras:

Reconozco y lamento que, por unas circunstancias o por otras, no se ha conseguido avanzar en algo que para mí era primordial desde el primer momento, como es la carrera profesional de todos los empleados. Pido una Administración Tributaria fuerte y eficaz que queremos que sea, sin fisuras. Mi más sincero agradecimiento por vuestro trabajo y por la vocación de servicio público que demostráis cada día, a pesar de las dificultades y de los complicados tiempos que nos está tocando vivir.

La aceptación de la entrega de la AEAT a Cataluña para contentar a los independentistas, el trato al hermano de Pedro Sánchez con la residencia en Portugal, las reticencias de Hacienda a personarse en la causa de las joyas de Zapatero o que Marisol tenga que comparecer el próximo 13 de julio en la Comisión del Caso Sepi en el Senado son algunos de los episodios más polémicos en un cargo que ostentaba desde 2022.

Ahora, con Antonio Ansón, todavía más próximo al Gobierno, se abre una nueva etapa en la AEAT: más colonizada y más implacable con el contribuyente, que aporta más ingresos que nunca en la historia.